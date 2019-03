Piani di zona, in Regione si insedia la commissione speciale

Si è insediata oggi la commissione speciale sui piani di zona, istituita nell'ultima legge di bilancio con l'approvazione di un emendamento 5stelle a prima firma di Roberta Lombardi, capogruppo M5S eletta presidente della nuova Commissione, insieme con i vicepresidenti Ghera (Fi) e Califano (Pd). Tra i componenti, anche i consiglieri 5stelle Devid Porrello e Marco Cacciatore. Lo rendono noto i consiglieri regionali M5S del Lazio.

"Sono onorata di questo incarico che va a coronare tante battaglie per la tutela del diritto alla casa e contro l'emergenza abitativa portate avanti come cittadina, attivista e portavoce del MoVimento 5 Stelle, prima alla Camera e ora in Regione, al fianco degli inquilini truffati dai costruttori e abbandonati dalle istituzioni che nel tempo non hanno adempiuto ai propri obblighi di controllare e sanzionare chi per anni si è arricchito alle spalle delle famiglie più povere" dichiara Roberta Lombardi. "L'obiettivo di questa Commissione, pur non avendo la stessa capacità d'azione della magistratura, è di verificare la regolarità amministrativa delle procedure in modo da far emergere quelle zone d'ombra e distorsioni che hanno creato finora solo ingiustizie sociali alimentando la classica lotta tra poveri e la cronica crisi abitativa. Da questa 'opera di pulizia' possiamo ripartire per ridare ai cittadini dignità, risposte e fiducia nelle Istituzioni".

Una commissione di indagine era stata istituita anche in Campidoglio nel maggio del 2017, presieduta dal consigliere Pietro Calabrese.