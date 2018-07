Commercianti in crisi, Gregori (Pd): "La Giunta ascolti le associazioni dei commercianti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il commercio romano è in una crisi profonda ed i negozianti sperano solo nei saldi estivi. Confesercenti, Confcommercio e Cna descrivono un quadro disperato dal punto di vista delle vendite con un ribasso fino al 5% e le cause sono da attribuire a meteo incostante e politica. Il responsabile dello Sviluppo economico de Pd di Roma Augusto Gregori interviene attaccando la Giunta e chiedendo ascolto per i commercianti: “Sul meteo non possiamo farci nulla, ma sulla politica sì. L’assessore al commercio Cafarotti sembra odiare i commercianti romani. Le loro associazioni gli chiedono incontri, gli presentano documenti, ma lui li tratta come degli appestati. Le regole che vengono dal Campidoglio sono sempre avverse ai commercianti. Ma i 5 Stelle non erano contro la globalizzazione? I grandi gruppi internazionali acquistano per pochi soldi i negozi romani in crisi e aprono, al loro posto, i punti vendita delle catene”. “L’associazione Esercenti attraverso Claudio Pica recapiterà all’assessore Cafarotti un documento con una serie di richieste che provengono dai diretti interessati - continua Gregori - e lo stesso faranno altri. La Cna chiede di rivedere le regole dei saldi, alla luce delle mutazioni profonde dell’economia cittadina. Mentre per Confcommercio vanno rivisti i flussi turistici. Le proposte ci sono insomma. Provengono da chi ogni giorno lavora nel commercio romano, di cui ha visto il bello e il cattivo tempo. Queste associazioni vanno ascoltate. Una mancanza di ascolto equivarrebbe ad un messaggio molto chiaro: la volontà di farli chiudere per far posto alle grandi catene internazionali” conclude l’esponente del Pd.