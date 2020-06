Vigili, ultimi giorni di comando per Di Maggio. Per sostituirlo Stefano Napoli sorpassa il generale Gerometta

Antonio Di Maggio sta per lasciare il Comando dei vigili urbani. E in pole come suo successore c'è Stefano Napoli. Classe '61, oggi suo vice, già alla guida dei gruppi Gssu (Sicurezza sociale e urbana) e Spe (Sicurezza pubblico emergenziale).

Secondo quanto si apprende da fonti qualificate del Campidoglio, la sindaca Raggi sarebbe quindi intenzionata a pescare da risorse interne per il dopo Di Maggio, puntando su un uomo di fiducia già in prima linea su alcuni dei settori più operativi e delicati in termini di sicurezza e ordine pubblico. Una scelta in stretta continuità con il passato, avallata dallo stesso comandante uscente, che salvo sorprese dovrebbe trovare conferma nelle prossime ore.

Il contratto di Di Maggio scade infatti il 1 luglio e, lo ricordiamo, non è rinnovabile. Lascerà quindi il comando di via della Consolazione, dove era rimasto in forza di una proroga di un anno e dell'accettazione di un incarico gratuito. Raggi avrebbe voluto allungare ulteriormente la permanenza, un altro anno fino alle prossime elezioni, e ha tentato in ogni modo di superare i paletti normativi vigenti, facendo anche richiesta di una deroga al Governo per il periodo di emergenza coronavirus. Richiesta che però non ha avuto alcun seguito. Da qui la caccia al sostituito.

Sfuma l'ipotesi Gerometta

Altra opzione che però sembra sfumare è quella di Paolo Gerometta, generale dell'Esercito "in prestito" a Roma Capitale da un anno. A quanto si apprende però rimarrà a coprire il ruolo di capo del dipartimento Risorse umane del Corpo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro incarico per Di Maggio?

Un addio sofferto quello del Campidoglio grillino al comandante Di Maggio, stimatissimo a palazzo Senatorio dall'amministrazione a Cinque Stelle. Tanto da pensare per lui a un incarico politico, in modo gratuito e senza ruoli apicali. La notizia, verificata da RomaToday, trova conferme da diverse fonti. Per non privarsi di Di Maggio sono due le ipotesi circolanti. La prima lo vedrebbe a capo di un pool per la sicurezza e il decoro. La seconda alla guida della commissione per l'ormai prossimo Concorsone.