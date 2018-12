Colosseo: il piano del Comune contro saltafila, bagarini e ambulanti abusivi

Partiranno il 22 dicembre le misure messe a punto dal Comune di Roma nell'area del Colosseo contro false guide turistiche, saltafila, bagarini e ambulanti abusivi. Una sorta di piano antitruffa illustrato oggi dal vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, intervenuto alla presentazione del Piano sicurezza del Parco archeologico del Colosseo (qui il link alla notizia) illustrato dal direttore Alfonsina Russo, alla presenza del ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Alberto Bonisoli.

"C'é una varietà di interventi di natura diversa - ha detto Bergamo - alcuni riguardani le informazioni per le persone che arrivano nell'area". Tra gli interventi che riguardano chi arriva dai via dei Fori imperiali ci sarà "l'aumento della segnalazione che renderà più visibile il centro informazioni su via dei Fori con un aumento delle sue funzioni".

Ma non solo, perchè anche il cantiere della metropolitana "verrà usato per dare informazioni visibili in più lingue che indicano l'ubicazione del centro, le biglietterie e i prezzi". In più, ha detto ancora Bergamo, "é previsto un intervento sulla stazione metro Colosseo, con un restyling interno, una trasformazione della stazione con informazioni che riguardano i servizi: dove sono, quali sono e i prezzi, tutti in multilingua e lungo un percorso che andrà dalla banchina fino all'esterno".

Prevista anche la risistemazione dello spazio esterno della fermata Colosseo della metropolitana, "su cui si farà una verifica delle condizioni delle attività con le autorizzazioni commerciali che hanno ecceduto, con interventi della polizia locale già disposti".

Analogo a quello su via dei Fori imperiali, a chi arriverà da via di San Gregorio avrà un sistema di informazioni. Per alleggerire invece la pressione delle tante persone su piazza del Colosseo, il vicesindaco ha spiegato che con la direzione del Parco "abbiamo messo a punto un dispositivo di ingresso non più frontale, con la fila non più nella zona a cavallo tra Colosseo e l'accesso ai Fori, ma seguendo il perimetro esterno del monumento. Questo significa che persone sono in fila in un'area recintata, divise da chi fa attività illegale sulla piazza e questo crea anche le condizioni per cui il Gruppo di polizia locale può agire con maggior efficacia".

Per quanto riguarda lo stallo delle botticelle che insiste dalla parte di via di San Gregorio, "il piano della Polizia locale é in corso di approvazione, ma é stata data disposizione di spostarlo perché costituisce un elemento di confusione". Allo studio, invece, altre misure di cui "Stiamo discutendo con il Parco".

Tra queste, l'accesso del personale della struttura pedonale o con mezzi che avverrà "in modo da distinguere le persone che arrivano da chi é in servizio". Le misure del Piano antitruffa che riguardano il sistema informativo saranno attive già dal prossimo 22 dicembre, mentre "le altre - ha concluso il vicesindaco - le altre più avanti". (Agenzia Dire).