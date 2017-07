Colosseo, Franceschini esulta: "Sentenza fa chiarezza. Il 2 agosto incontro con il Comune"

"La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce in modo molto netto e inequivocabile tutti i punti". A dirlo, il ministro dei Beni e delle Attivitù culturali e del Turismo, Dario Franceschini, che oggi ha indetto una conferenza stampa al Collegio romano dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello presentato dal Mibact contro la sentenza del Tar che lo scorso 7 giugno aveva bloccato l'istituzione del Parco archeologico del Colosseo.

I giudici del Tribunale amministrativo avevano dato ragione al Campidoglio che aveva presentato ricorso. Ieri, però, Palazzo Spada ha ribaltato la sentenza, dando ragione al ministero sia per l'istituzione del Parco che per la nomina di un direttore tramite selezione internazionale.

"Ho firmato con l'allora sindaco Marino un accordo di valorizzazione dell'area archeologica centrale - ha spiegato - Quell'accordo spinge Comune e Mibact a trovare forme di collaborazione e di gestione. Si può discutere tutto in modo da offrire al visitatore un servizio unico. Come scritto nel dm e come ribadito dal Consiglio di Stato, per quanto ci riguarda quell'accordo resta valido. Cambia l'interlocutore perchè sarà non più il soprintendente, ma il direttore".

Poi apre al dialogo al Comune grillino: "Noi siamo pronti, il 2 agosto, su richiesta del Campidoglio, abbiamo già fissato un incontro dove io andrò aperto all'individuazione di forme di collaborazione sull'area archeologica centrale. Così come non ho nessuna difficoltà a trovare forme di collaborazione che riguardano non solo il Parco, ma anche sul resto del patrimonio che riguarda Roma".

(Fonte Agenzia Dire)