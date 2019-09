Il temporale manda sott'acqua Colosseo, locali sommersi: "Noi invasi da fango e topi"

Bidoncini della spazzatura portati via dalla furia dell'acqua, così come sedie e tavolini all'esterno dei locali: la strada che si trasforma in un vero e proprio fiume in piena con sacchetti dell'immondizia galleggianti e turisti in bilico sui marciapiedi per sfuggire alle onde.

Maltempo a Roma: via San Giovanni in Laterano allagata

I nubifragi che nei giorni scorsi si sono abbattuti su Roma hanno mandato sott'acqua la zona del Colosseo con via di San Giovanni in Laterano letteralmente sommersa.

"Due giorni di vero e proprio inferno" - raccontano i commercianti della strada che, "come ad ogni temporale", si sono dovuti adoperare per stappare uno dei tombini della via nella speranza di far defluire quel corso d'acqua così deleterio per le loro attività.

Colosseo allagato: commercianti stappano i tombini

Già perchè nonostante rialzi e paratie anti allagamento i locali di via San Giovanni in Laterano dopo ogni scrollone si ritrovano invasi da fango e detriti. Non solo.

"Durante la pioggia tutta la strada è invasa dai topi che cercano un riparo: si arrampicano su porte e scooter, spesso ce li ritroviamo anche dentro al locale. Una volta andata via l'acqua la via diventa un cimitero di ratti e noi siamo costretti a pulizie e sanificazioni profonde" - ha raccontato a RomaToday Chiara del Coming Out.

San Giovanni in Laterano: bagno di mezzanotte nel pantano

Condizioni annose per quella strada di Monti: nel settembre del 2018 l'allagamento fu talmente tanto eclatante che per denunciare la situazione un cittadino si fece riprendere mentre nuotava al centro della via. Un bagno di mezzanotte all'ombra del Colosseo, nel pantano.

"Questo è quello che ristoratori e commercianti della zona vivono ogni volta che a Roma piove. Strada allagata, immondizia galleggiante. Un fiume di acqua stagnante che non solo ostacola il lavoro, ma distrugge quella bellezza caratteristica dell'emblema di Roma: il Colosseo" - denunciano dal Coming Out.

"Ed è così ogni singola volta che piove. A volte un cassonetto della spazzatura parte per l'avventura, altre volte si vedono galleggiare topi, altre invece vengono inondati negozi, bar e ristoranti. Questa storia continua ormai da anni. Un intervento - reclamano da Monti - è più che d'obbligo".

Allagamento via san Giovanni in Laterano: strada sommersa d'acqua, si nuota a mezzanotte

La denuncia: "Qui solo multe, ma nessuno stappa i tombini"

"La storia si ripete" - rilancia Fabio Mina, vice presidente Fiepet-Confesercenti. "Dopo numerose richieste d’intervento alla Polizia Locale e a tutti gli organi competenti per la pulizia delle caditoie e tombini, nulla è stato fatto. Nuovamente numerosi locali hanno subìto ingenti danni a causa dell’indolenza dell’Amministrazione Capitolina e del Primo Municipio. Per loro - denuncia - l’unico problema sulla via sono i tavoli che in base ad un Piano di Massima Occupabilità zero, non possono essere posizionati a causa di un 'folle' cono visivo , in quanto inibirebbero la visuale del Colosseo. È singolare la solerzia dei vigili che quando si tratta di elevare verbali a più non posso ai danni di chi prova a fare impresa in modo sano e coretto, intervengono immediatamente mentre per risolvere ciò che vedete nel video, sono da anni dei 'fantasmi'.".

