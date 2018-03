Meloni lascia la giunta, Coia: "Il prossimo sia politico M5s". E attacca l'assessore sui mercati

"Sui bandi per i mercati rionali Meloni non si è attivato, l'assessorato ha fatto poco e niente". E' forse l'ultimo attacco del presidente della commissione Commercio, il grillino Andrea Coia, al dimissionario Adriano Meloni. Il titolare di via dei Cerchi ha annunciato che lascerà a breve la poltrona. E se è vero che ha ripetuto più volte di essere "in ottimi rapporti con tutti", resta difficile credere si riferisca anche a Coia. Il rapporto tra i due non è mai stato disteso. Lo dimostra il sassolino dalla scarpa che il consigliere M5s si toglie nonostante tutto.

I municipi non sono ancora riusciti a fare i bandi per la somministrazione di cibo e bevande a nove mesi dall'approvazione del nuovo regolamento sul commercio ambulante? Interpellato da RomaToday, l'autore della delibera 30 ammette un problema di personale: "Sono stato avvisato, a breve convocherò una commissione Personale per mettere gli uffici nelle condizioni di poter lavorare". Ma ci tiene a precisare: "E' un'importantissima novità, sono molto dispiaciuto che non sia stato fatto niente in questi mesi". Da chi? "Dall'assessorato non sono partite le necessarie direttive al dipartimento e ai municipi, non c'è stato il passaggio di consegne, solo un elenco con le postazioni".

Forse Meloni non era pienamente d'accordo con i contenuti delle nuove norme? "Probabilmente ha frainteso la portata del regolamento". Ci penserà l'erede. Chissà, magari sarà lo stesso Coia. "Non credo proprio, sono un consigliere eletto". Ma di una cosa è certo: "A Virginia ho fatto dei nomi. Stavolta meglio un politico del Movimento Cinque Stelle". Che un tecnico, forse troppo in contrasto con le volontà politiche dell'amministrazione grillina.