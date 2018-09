Cleanup Day 2018, anche Roma aderisce: Comune e cittadini in strada per ripulire la città 

Milioni di persone in 150 Paesi saranno impegnati oggi nell’operazione World CleanUp Day 2018, un’iniziativa civica che coinvolge numerosi volontari per interventi di pulizia e raccolta rifiuti. Anche Roma ha aderito ufficialmente alla manifestazione internazionale con il coinvolgimento di associazioni, gruppi di cittadini e municipi, proponendo diverse operazioni di pulizia dal centro alla periferia, coordinate dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale.

"Roma non poteva mancare ad un appuntamento così importante e in linea con le idee di questa Amministrazione. La partecipazione dei cittadini è determinante per dare un nuovo impulso a questa città che ha bisogno delle idee, delle proposte e della voglia di mettersi in gioco di tante persone di buona volontà. Insieme vogliamo lavorare per rendere Roma più bella e pulita" afferma Pinuccia Montanari, assessora all'Ambiente. L’iniziativa si svolgerà con il supporto di Ama che, oltre a ritirare i rifiuti raccolti dai volontari, sarà presente sui luoghi delle pulizie e fornirà guanti da lavoro, buste e rastrelli. Roma Capitale ha messo a disposizione dei cittadini volontari, che non appartengono ad associazioni di volontariato organizzate, anche una copertura assicurativa.

Le operazioni di pulizia si svolgeranno a: Villa Celimontana (Municipio I), pista ciclabile viale Togliatti (Municipio IV), parco della Balena (Municipio IV), parco Don Cadmo Biavati (Municipio V), parcheggio Metro C Finocchio (Municipio VI), via Roul Chiodelli Ponte di Nona (Municipio VI), quartiere Colle del Sole (Municipio VI), pineta di Castel Fusano, nel tratto di incrocio tra viale Villa di Plinio con viale Mediterraneo e via Cristoforo Colombo (Municipio X), tratto stradale che costeggia la via Aurelia Antica dall’incrocio tra via di Torre Rossa e l’ingresso di Villa Pamphilj (Municipio XII), area verde via Commendone (Municipio XIII), area verde di Collinetta Boccea (Municipio XIII), area verde di via Selva Candida/Grezzago, antistante il polo sanitario “Borgo Salus” (Municipio XIV), tratto della ciclabile nei pressi del ponte Duca D’Aosta (Municipio XV).