Elezioni, spunta l'ipotesi Lotito candidato con Forza Italia al Senato

Il presidente della Lazio Claudio Lotito candidato nel collegio di Avellino alle politiche del 4 marzo. L'indiscrezione che sta circolando insistente in queste ore dovrà trovare conferma eventuale entro le 20 di domani, lunedì 29 gennaio, termine ultimo per la consegna delle liste elettorali. Lotito andrebbe in quota Forza Italia, con un posto nel proporzionale al Senato in Campania (collegio Avellino-Benevento-Caserta).

Una sorpresa per chi immaginava avrebbe corso nel collegio di Salerno, dove il presidente sta rilanciando la Salernitana. Nel capoluogo campano invece correrà il senatore uscente Cosimo Sibilia, vicepresidente vicario della FGCI dal 2017, e originario proprio di Avellino.