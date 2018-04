Zingaretti accelera e nomina Di Berardino. Leu: "Scelta non concordata ma ora lavoriamo insieme"

Non concordata con Leu ma nemmeno contrastata. La scelta di Nicola Zingaretti di forzare sulla nomina dell'ex sindacalista Claudio Di Berardino come assessore al Lavoro, riservato proprio al partito di Grasso, non ha prodotto lo strappo annunciato. La decisione "non è stata concordata con Leu" ha fatto sapere, interpellato dall'agenzia Dire, l'esponente di Leu e dirigente di Sinistra italiana, Paolo Cento. "È una scelta autonoma di Zingaretti, come ha detto lui stesso, e di cui si assume la responsabilità".

Tuttavia i toni sono stati molto distanti da quelli utilizzati la scorsa settimana quando, i coordinatori del Lazio, Angelo Fredda e Piero Latino, hanno fatto sapere di essere pronti a non entrare in giunta. La rottura era avvenuta proprio sui nomi. Leu aveva proposto Piero Latino e Paolo Cento, legati alle due anime di Leu, Mdp e Si. Di Berardino era stato avanzato invece dall'unico consigliere regionale eletto con Leu, Daniele Ognibene. Questa ipotesi però era stata definita dal partito una proposta "a titolo personale che, seppur legittima, non può essere messa sullo stesso piano politico di quella formalizzata ufficialmente a Zingaretti da Leu Lazio".

Ieri, a circa 15 giorni dalla presentazione della giunta, Zingaretti decide di fare un passo avanti e nominare Claudio Di Berardino assessore. La notizia non viene commentata ufficialmente dal Leu. Ne parla Cento: "Ne prendiamo atto e auguriamo a Di Berardino buon lavoro. Abbiamo una grande stima nei suoi confronti ed è una figura che comunque rappresenta una parte importante della sinistra nella nostra regione".

La tenuta della nomina verrà messa alla prova del governo, fa capire Cento. "Si tratta di costruire con lui un rapporto e una collaborazione politica che sia utile per una svolta a sinistra della Regione, anche con una discontinuità rispetto alla Giunta precedente". Cento rilancia il confronto politico con il governatore "su temi concreti come la Roma-Latina e il no agli inceneritori e sul ruolo della sinistra in questa Regione".