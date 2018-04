Regione Lazio, Zingaretti nomina Claudio Di Berardino assessore al Lavoro

Claudio Di Berardino, per anni segretario della Cgil di Roma e del Lazio, sarà assessore al Lavoro e alla Difesa dei diritti della Regione in quota Liberi e uguali. Lo ha comunicato il governatore Nicola Zingaretti con una nota: "Considerando il contributo di Liberi e Uguali alla campagna elettorale e preso atto della dialettica ancora aperta per un contributo possibile alla squadra di governo della Regione, credo vada fatto un passo in avanti" ha dichiarato Zingaretti.

"Nel rispetto delle prerogative proprie del presidente, e per garantire la piena operatività al governo della Regione, ho deciso quindi di nominare Claudio Di Berardino nuovo assessore regionale con deleghe al Lavoro e alla Difesa dei diritti" ha continuato. "Sono convinto che la storia, l'autorevolezza e la forte personalità di Claudio garantirà un eccellente lavoro e favorirà il rilancio di uno spirito unitario dell'alleanza e della Giunta".

Zingaretti aveva annunciato la sua Giunta venerdì 23 marzo, lasciando 'libero' il posto riservato a Liberi e uguali. Oggi l'annuncio della nomina dell'ex sindacalista.