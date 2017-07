Campidoglio, Raggi conferisce la cittadinanza onoraria al magistrato Di Matteo

"Per me è un onore essere qui prima da cittadina romana, che da sindaca. Sono onorata di poter annoverare tra i nostri concittadini anche Antonino Di Matteo che era cittadino di Roma ben prima di oggi, lo era nei nostri cuori quando con determinazione e tenacia ha affrontato la lotta alla mafia". Lo ha detto la sindaca Raggi durante il conferimento della cittadinanza onoraria in Campidoglio al magistrato Antonino Di Matteo.

"Il dottor Di Matteo - ha aggiunto Raggi - ha aperto tutte le segrete che a lungo sono rimaste chiuse perchè i cittadini non dovevano sapere. Bersagliato da più parti anche dalle istituzioni che è chiamato a difendere non ha mai arretrato di un passo e ha continuato dritto per la sua strada convinto che c'è un valore, quello della giustizia, che non può essere subordinato a nulla, neanche alle stesse ragioni di Stato".

Di Matteo, "è un cittadino romano perchè non ha mai rinunciato alla coerenza, non ha mai tradito l'insegnamento e gli diamo benvenuto nella sua nuova città, in cui malavita, imprenditoria e politica hanno banchettato lasciandola al collasso. Si tratta di una storia che i romani hanno provato sulla loro pelle e che oggi una sentenza di un tribunale ha accertato come reale - ha sottolineato ancora il sindaco - In tanti, troppi nella politica si nascondono dietro il mancato riconoscimento dell'associazione mafiosa, dietro a quell'organizzazione trasversale che ha spolpato la città: un atteggiamento che francamente ci spaventa molto".

Raggi, citando le parole di Paolo Borsellino ha quindi concluso sostenendo che "nella lotta alla mafia si rischia sempre di ritrovarsi al punto di partenza. Oggi dobbiamo fare nostre queste parole e da oggi abbiamo un cittadino in più che quelle parole le testimonia".

(Fonte Agenzia Dire)