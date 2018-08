Circo Massimo, Ama pulisce l'arena e stoppa le polemiche: "Tutto da programma"

Pulito e senza rifiuti. Sono terminate questa mattina le operazioni di pulizia del Circo Massimo effettuate da Ama in seguito all'incontro di circa 90 mila giovani con Papa Francesco. Le condizioni in cui si è presenata la storica arena lunedì mattina avevano infatti suscitato non poche polemiche: cumuli di rifiuti, ammassi di cartoni e resti di cibo hanno rovinato il panorama per decine di turisti e romani. Ama aveva però fatto sapere che le operazioni si sarebbero potute concludere solo dopo lo smontaggio del palco. Questa mattina, dichiara l'azienda in una nota, "l'area era completamente pulita". A controllare personalmente anche il presidente della municipalizzata capitolina, Lorenzo Bagnacani.

Scrive Ama in una nota: "Le operazioni di pulizia sono state portate a termine completamente e tutta l’area, quindi, risulta essere in perfette condizioni di decoro. Le attività svolte da Ama in questi giorni hanno rispettato modalità e tempi concordati con gli organizzatori, con Roma Capitale e con le Autorità di Pubblica Sicurezza, come normalmente previsto per eventi di questa portata che richiamano nelle aree della città coinvolte diverse migliaia di persone".

Il personale Ama "è intervenuto a ripulire l’area già nella serata del post-evento di sabato 11. Alle ore 13 di domenica, quindi, il Circo Massimo era comunque già pulito e pronto ad ospitare un secondo evento religioso che si è protratto fino alla sera. L’ultima pulizia dell’area è iniziata, come previsto, nella mattinata di ieri, a poche ore dalla fine dell’ultimo evento e dal progressivo deflusso dei partecipanti, per concludersi nella nottata. Questa mattina, quindi, il Circo Massimo era completamente pulito nel pieno rispetto da parte di Ama dei termini contrattuali. L’azienda ha infatti ottemperato, senza alcun disservizio, a quanto programmato provvedendo a più riprese a ripulire l’area a conclusione delle due diverse manifestazioni che l’hanno interessata". Ama sottolinea infine "che i costi del servizio sono stati sostenuti dagli organizzatori degli eventi, senza alcun aggravio quindi per l’ Amministrazione e i cittadini romani".