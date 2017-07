Cultura, dalla Regione Lazio un milione di euro per i cinema: "Salverà le sale chiuse"

"Continua la grande sfida culturale del Lazio. Dopo aver ristrutturato 70 teatri, parte un bando per permettere ai cinema, soprattutto delle provincie, di fare lavori di modernizzazione, uscite di sicurezze, messe a norma, che salveranno molte sale cinematografiche dal rischio di chiusura". A dirlo è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ha annunciato, nel ristorante Romeo di Testaccio, due nuovi bandi con fondi europei a favore della creatività digitale e dei cinema e teatri, per i quali il fondo è di un milione di euro.

"Abbiamo anche presentato questa novità della legge sulla rigenerazione urbana - aggiunge il presidente - che finalmente permette ai cinema a rischio di chiusura per problemi economici, almeno una parte, di essere destinati ad attività economiche a sostegno della sala stessa. Conosciamo tanti casi, il cinema America è quello più clamoroso, di cinema che non ce la fanno e quindi puntano al cambio di destinazione d'uso. Questo è un modo per anticipare il rischio, cioè permettere alle sale, recependo la legge Franceschini, di arricchire l'offerta di altre attività. È un segnale di grande speranza".