Cinema, sport e asili nido: oltre 45 milioni di euro dalla Regione. Ecco tutte le misure

Cinema, teatri, alberghi e tour operator. Ma anche nidi privati e associazioni sportive. La regione Lazio scende in campo con una seconda tranche di aiuti economici per quelle attività che rischiano di restare schiacciate dalla crisi, dopo due mesi di lockdown, una fase 2 piena di incognite e un'estate che sconterà il drastico calo di flussi turistici. Vediamo i dettagli, settore per settore, del nuovo pacchetto di misure presentato oggi in conferenza stampa dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti, insieme agli assessori Giovanna Pugliese, al Turismo, Alessandra Troncarelli, al Sociale e Claudio Di Berardino, al Lavoro.

Cinema e teatri

Per le sale cinematografiche e i teatri con spettacoli dal vivo arriva un fondo di 5,6 milioni di euro. Due milioni per l’efficientamento energetico e l'adozione di tecnologie digitali, 1 milione di euro per il sostegno all'affitto dei teatri privati fino a un massimo del 40% dell'importo complessivo. E ancora per i canoni di locazione dei cinema oltre 600mila euro. Oltre 2 milioni poi per i progetti annuali di spettacoli dal vivo, che potranno svolgersi anche in streaming e mediante supporti digitali.

"Questa importante novità ci permette di distribuire liquidità nell'associazionismo dello spettacolo dal vivo - commenta il presidente Zingaretti - e di avviare una sperimentazione su produzioni che permettano a queste realtà di non chiudere, in vista della riapertura della stagione che ci auguriamo potranno riprendere nel prossimo autunno".

I luoghi della cultura

Otto milioni saranno invece dedicati ai luoghi della cultura: 5,2 per lavori di ristrutturazione degli spazi culturali, 3 per il funzionamento e le attività di musei, biblioteche, archivi, ecomusei, istituti culturali. Un capitolo a parte riguarderà le librerie indipendenti: un milione per lavori di efficientamento energetico e adozione di tecnologie digitali. E 500mila euro per sostenere la consegna a domicilio, la creazione di cataloghi online e il riallestimento dei locali in funzione delle nuove norme sulla sicurezza. Per i clienti invece saranno messi a disposizione 100mila euro in buoni libro per i possessori della Lazio Youth Card (16-29 anni).

Gli aiuti per lo sport

Veniamo poi al settore sport. Sono 5,2 i milioni stanziati per associazioni sportive dilettantistiche e famiglie, da ripartire in quattro misure principali. Il sostegno agli affitti per le associazioni sportive con contributi fino al 40% a fondo perduto, 2 milioni di euro per l'abbattimento fino all'80% dei canoni di locazione negli edifici Ater e aree demaniali. Poi ancora: un contributo fino a 5mila euro per le spese fisse legate alla ripresa delle attività, vedi oneri di gestione e utenze, e per gli interventi di sanificazione.

Per le famiglie con reddito Isee fino a 20mila euro è sul tavolo un fondo da 1,2 milioni di euro da utilizzare per buoni sport, destinati a ragazzi e over 65. Per i minori tra i 6 e i 17 anni il contributo è di 400 euro, di 300 per le persone anziane di età superiore ai 65 anni. E ancora 8mila sono i voucher da 100 euro previsti per minori e under 26 di nuclei familiari in difficoltà economica.

Turismo: dagli alberghi ai tour operator

Difficile prevedere, riaperture a parte, quando i turisti torneranno a viaggiare con regolarità. Sarà un'estate sui generis e tante, troppe, attività stagionali che vivono degli spostamenti dei vacanzieri rischiano il tracollo. In loro supporto un investimento a fondo perduto di 20 milioni di euro da destinare ad alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, a copertura delle spese di gestione per la ripartenza, comprese quelle legate all'applicazione delle misure di sicurezza e agli interventi di sanificazione. Di questi 1,5 milioni di euro saranno dedicati al settore dell'agriturismo.

Asili nido

E fondi di sostegno, con un avviso pubblico in scadenza l'11 maggio, arrivano anche per il comparto scuola. Nel dettaglio: 8 milioni per i nidi privati autorizzati, con 100 euro per ogni posto nido e 30mila euro di tetto massimo per struttura che andranno a coprire anche le spese di utenze, pulizia dei locali, l'acquisto di materiale informatico, la manutenzione del verde, i dispositivi di protezione individuale. Idem per i nidi privati accreditati con 3 milioni di euro appositamente stanziati. "Abbiamo previsto anche una clausola di salvaguardia - ha spiegato l'assessore a Scuola e Sociale Troncarelli - per assicurare che i lavoratori in cassa integrazione mantengano da settembre il posto di lavoro". Tra le voci anche 3 milioni da riallocare per la rimodulazione dei servizi nei nidi pubblici.

18 maggio e 1 giugno: verso le riaperture

A proposito di attività produttive e riaperture si sono svolti in questa settimana gli incontri con i rappresentanti di categoria e sindacati, in vista della fase 2 di negozi al dettaglio, bar e ristoranti, parrucchieri e centri estetici, i primi pronti a ricominciare dal 18 maggio, gli altri dal 1 giugno. Un fitto calendario di tavoli tecnici, che comprende anche il settore dei balneari, per fissare le regole di sicurezza necessarie alla ripartenza.

"La prossima settimana saremo pronti ad adottare delle linee guida figlie della concertazione per riaprire tutte le attività produttive in piena sicurezza e pubblicheremo le scelte fatte, categoria per categoria" ha precisato Zingaretti. Nessuna fuga in avanti per quanto riguarda le date di riapertura, ma gli anticipi non sono esclusi a priori. "Le date saranno legate agli esiti del monitoraggio epidemiologico che col governo è iniziato e che ogni settimana ci darà livello di pericolosità della curva nel Lazio. Abbiamo concluso il 'come aprire' e valuteremo settimana per settimana il 'dove' e 'cosa' aprire".