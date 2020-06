Cinema America, il TAR respinge il ricorso: resta il vincolo voluto da Ministero

Il vincolo resta. Il TAR del Lazio ha deciso di respingere il ricorso che, l’azienda proprietaria dell’immobile, aveva presentato. E’ un nuovo capitolo nella lunga vicenda legata all’utilizzo della storica sala cinematografica di Trastevere.

La decisione del Tar

La sezione Seconda Quater del TAR ha deciso di respingere il ricorso in quanto “palesemente infondato”. Una sentenza che dà ragione al Ministero dei Beni Culturali che il 24 gennaio ha firmato il vincolo. La corte, nel riconoscere le motivazioni e la correttezza procedurale dell'amministrazione, ha pertanto confermato il vincolo dell'ex Cinema AMERICA, decretato sulla base del provvedimento del ministro Dario Franceschini in favore della tutela dei cinema storici.

La tutela

Il Cinema America , veniva ricordato nelle motivazioni che avevano portato il MIBAC ha tutelare il bene , rappresenta “una significativa e rara testimonianza di un momento ben preciso della relazione tra la storia dell’evoluzione della tecnica cinematografica e la storia dell’arte e dell’architettura, in particolare con la messa a punto della tipologia architettonica del cinema monosala legato al fenomeno della fruizione cinematografica popolare, nonché dello stretto connubio, spesso presente in tale tipologia, tra arte e architettura nei suoi apparati decorativi pertinenziali”.

Vincoli e ricorsi

Chiuso per fallimento nel 99 e riaperto con un'occupazione nel 2012, la vicenda del Cinema America continua a regalare novità. In passato sull'immobile era stato anche apposto un vincolo storico che, però, una sentenza del Consiglio di Stato, aveva finito per annullare. La nuova tutela, invece, è stata riconosciuta valida. Per il TAR del Lazio non ci sono ragioni per ricorrere contro l'intenzione, sottoscritta dal MIBAC, di vincolare il bene sulla base della sua valenza culturale.