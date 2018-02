Dal Cinema America un messaggio a Raggi: "Voltiamo pagina, ricominciamo da capo"

I ragazzi del Cinema America provano a salvare la loro arena in piazza San Cosimato con un appello alla sindaca Virginia Raggi. "Cara Sindaca, sfatiamo qualche mito: alcuni di noi l'hanno anche votata e, come molti, ora siamo un tantino delusi. Tuttavia, si può recuperare. Mettiamo fine a questa polemica" l'esordio del messaggio inviato via Whatsapp che, come riporta il post su Facebook, è stato visualizzato.

La decisione di inserire la piazza nel bando dell'Estate romana, emersa nei giorni scorsi, aveva infatti suscitato non poche proteste. Una situazione accentuata dal botta e risposta tra i giovani e il vicesindaco Luca Bergamo in merito a ipotetiche denunce e ancor di più dal lungo post della consigliera di maggioranza Gemma Guerrini che definendo la proiezione in piazza un'attività da "feticisti" ha sollevato una vera e propria ondata di polemiche. Fino ad arrivare alla richiesta di dimissioni del vicesindaco.

Questa la proposta: "Lei rinunci al bavaglio acustico e al bando, noi pagheremo 35 mila euro di Osp, eliminando ogni contributo indiretto, e metteremo le cuffie due volte a settimana... anche se entrambe le cose non sarebbero necessarie. Ci lasci lavorare" si legge ancora "come abbiamo sempre fatto e saremo i primi a invitarla in piazza, come abbiamo provato a fare due anni fa per ben due volte senza ricevere risposta".

Non mollano, quindi, e rilanciano. "Voltiamo pagina, ripartiamo da capo. Lasciamo vivere il Cinema America e San Cosimato e portiamolo insieme anche nelle borgate che le abbiamo proposto. Per Roma, per i Romani. E non per la campagna elettorale. Bergamo lo lasci dove vuole lei... e noi invece vediamoci per un caffé a San Cosimato. I ragazzi del Cinema America".