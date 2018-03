Cinema America, San Cosimato: donazione di 8.000 euro per sostituire tende e luci del mercato

Ottomila euro donati a quella piazza San Cosimato che quest'anno, lo ricordiamo, non li ospiterà. Dopo un braccio di ferro durato settimane con l'amministrazione M5s e la decisione di mettere a bando lo spazio all'interno della rassegna dell'Estate Romana, i ragazzi del Cinema America comunicano di aver "mantenuto la parola data", nonostante "sappiamo come sono andate le cose".

Allora, "come promesso la scorsa estate - scrivono in nota - il Piccolo America a dicembre 2017 ha donato 8.000 euro al mercato di piazza San Cosimato, impegnando la spesa in un'ordinazione per la fornitura di nuovi corpi luce da esterno e delle tende fisse estensibili, uguali di marca, modello e colore a quelle esistenti". E oggi i lavori sono partiti. "Decidammo di donare i soldi per ringraziare il territorio dell'ospitalità e della disponibilità data a trovare, di volta in volta, soluzioni a tutti i problemi riscontrati e dovuti alla convivenza quotidiana tra differenti attività".

"Ringraziamo il Municipio I per il coordinamento dato - concludono i ragazzi di Valerio Carocci - attraverso le figure dell'assessore ai lavori pubblici Jacopo Emiliani Pescetelli e della consigliera Sara Lilli. Speriamo che chi verrà dopo di noi continui il lavoro iniziato anche in questa direzione: una piazza con il cinema d'estate è una piazza più bella, più luminosa, una piazza che/più si-cura".