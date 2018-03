Cinema America, l'arena estiva si farà al liceo Kennedy

L'arena estiva del Cinema America ci sarà anche quest'estate. Non in piazza San Cosimato, al centro di un braccio di ferro tra l'amministrazione e l'associazione. Ma nel cortile del Liceo scientifico statale John Fitzgerald Kennedy di via Fabrizi che si trova a soli "284 metri di distanza", specificano in una nota. La rassegna, denominata 'Il Cinema in Piazza - Festival Trastevere Rione del Cinema', è stata patrocinata dal Municipio Roma I Centro e dalla Regione Lazio, e accenderà il suo proiettore digitale il primo giugno con la proiezione di 'Tutto quello che vuoi', ambientato proprio intorno al Liceo Kennedy.

E' frutto di una convenzione tra l'istituto scolastico e l'associazione Piccolo Cinema America che prevede anche l'attivazione di un progetto didattico-educativo che, si legge in una nota, "potenzierà l'offerta formativa dell'Istituto attraverso il cinema come strumento di conoscenza e riflessione".

Tra le attività previste "un percorso di alternanza scuola-lavoro che gli studenti del Liceo potranno effettuare all'interno del Cinema Troisi di via Induno, a partire dal prossimo ottobre 2018, quando si riaccenderà il proiettore sotto la nuova gestione dell'associazione Piccolo Cinema America. L'obiettivo del percorso sarà quello di promuovere e avvicinare gli studenti alle diverse competenze necessarie per affrontare le professioni cinematografiche (dall'esercente, al direttore artistico, dal proiezionista al promotore culturale, eccetera) attraverso anche un itinerario pedagogico incentrato su incontri e discussioni con autori e attori, sceneggiatori, registi".

"Siamo emozionati di poter dare questa bellissima notizia a tutta la città e in particolare agli abitanti del Rione Trastevere che in questo modo avrà ancora la sua arena, così come 'I ragazzi del Cinema America' l'hanno ideata e realizzata" le parole del presidente dell'associazione Valerio Carocci. "Insieme a quelle di Ostia, Monte Ciocci e Tor Sapienza, l'arena del Kennedy a Trastevere andrà a completare il Poker del progetto 'Il Cinema in Piazza', così come da mesi l'abbiamo immaginato. Ringraziamo di cuore la Preside professoressa Lidia Cangemi, e tutti i componenti del Consiglio d'Istituto che hanno votato favorevolmente all'unanimità la nostra proposta".