Maltempo, riaprono i cimiteri e quattro aree verdi: "Per gli altri parchi verifiche agli alberi in corso"

Terminata la fase critica del maltempo, riaprono i cimiteri capitolini, chiusi da domenica a seguito di un'ordinanza della sindaca Raggi. Torneranno fruibili anche villa Borghese, villa Paganini, villa Lazzaroni, piazza Vittorio. Ma per i restanti parchi e ville storiche i romani dovranno aspettare. "Saranno riaperti gradualmente man mano che saranno messe in sicurezza le alberature" ha spiegato il Campidoglio in una nota stampa.

Le attività di monitoraggio sugli alberi cittadini sta andando avanti da giorni, dopo che la neve ha letteralmente piegato decine e decine di rami e tronchi finiti in strada. "Nella giornata di ieri (28 febbraio, ndr) sono stati eseguiti 61 interventi sul verde scolastico e circa 170 interventi sul verde pubblico che hanno riguardato in gran parte la rimozione di rami spezzati per ripristinare la viabilità" ha comunicato ieri il Campidoglio facendo un bilancio delle attività svolte per fronteggiare il maltempo. "Tra le operazioni eseguite dal Servizio Giardini di Roma Capitale, anche la rimozione di alberi caduti e la messa in sicurezza di rami pericolanti".