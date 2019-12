Maltempo, parchi e cimiteri chiusi anche con il sole: dopo 24 ore di polemiche arriva la riapertura

Per oggi domenica 15 dicembre parchi, ville storiche e cimiteri sono stati riaperti. Di ieri sera l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi che ha disposto la riapertura degli spazi, fatti chiudere venerdì insieme alle scuole per l'allerta meteo e la paura per l'eventuale caduta di alberi.

"Ci stanno giungendo numerose proteste da molti cittadini che, recatisi a trovare i propri cari defunti presso i cimiteri, li hanno trovati chiusi nonostante la bella giornata di sole e l'assenza di condizioni meteo critiche" attaccava ieri il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni. "La Raggi, invece di provvedere alla manutenzione dei cimiteri, parchi, giardini e ville storiche, li ha chiusi senza preoccuparsi di rettificare l'ordinanza, peraltro di non facile interpretazione, vista l'odierna giornata di bel tempo costringendo i romani a subire gli ennesimi disagi in questo fine settimana".

Tanti i romani che complice la giornata di sole non hanno certo pensato di trovare i cimiteri chiusi e si sono recati a trovare i loro cari. Le strutture però erano chiuse. Da qui le segnalazioni girate anche sui social network e, in tarda serata, l'ordinanza per la riapertura. "FdI al fianco delle famiglie romane - ha commentato il capogruppo Andrea De Priamo - dopo il nostro intervento di oggi in seguito a varie segnalazioni ricevute la Raggi ha disposto per domani la riapertura dalla mattina di ville e cimiteri comunali contrariamente all’iniziale divieto disposto anche per la giornata di domani. Meglio tardi che mai!".