Sul tetto del Campidoglio per sfuggire alle cimici. Romeo scatena nuova bufera sulla Raggi

“Sapevamo che in Comune c’erano le cimici”. Una rivelazione che sembra buttata lì dall’ex Capo di segreteria di Virginia Raggi. Un’ammissione importante che rischia ora di mettere seriamente in difficoltà la Sindaca di Roma.

LA DICHIARAZIONE SHOC - “Sapevamo delle cimici in Comune dal secondo giorno di governo della città – ha dichiarato Salvatore Romeo, in un’intervista uscita su Il Messaggero - Sul tetto ci saremo andati quindici volte, quel giorno mangiavamo un panino, come sempre, poi è uscita fuori quella foto ed ecco che è scoppiato un caso”:

LE CIMICI - La prima questione che solleva una dichiarazione del genere, è come abbiano fatto a sapere delle intercettazioni. Ammesso che vi siano state. Infatti Fabrizio Ghera, Consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, fa notare che “Fonti della Procura, hanno smentito seccamente l'ex capo segreteria secondo cui lui e il sindaco sapevano della presenza di cimici in Comune. Quindi 'nessuna attività di intercettazione è stata eseguita negli uffici del Campidoglio dopo l'insediamento della giunta guidata dalla Raggi”. Niente cimici allora? “Come sempre i grillini gridano al complotto – chiosa Ghera nel suo comunicato – altro che Comune casa di vetro...forse andavano sui tetti per nascondersi dalla città”.

SUL TETTO - Il nesso di causa effetto, tra la notizia delle cimici e gli incontri sul tetto, non è per tutti scontato. Non lo è per l’ex Vicesindaco Daniele Frongia che, in una successiva intervista uscita su Il Messaggero, ha spiegato che “anche io sono salito sul tetto di Palazzo Senatorio, un paio di volte al massimo per qualche riunione”. Eppure, “io delle cimici non so nulla” ha dichiarato Frongia. Resta da comprendere per quale ragione le riunioni si tenessero in un posto così scomodo come può essere un tetto. E soprattutto rimane da chiarire, quando il capo di segreteria afferma che “sapevamo delle cimici” , a chi si riferisse.