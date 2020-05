Fase 2, il Comune vara 150 chilometri di ciclabili transitorie: tutti i progetti in cantiere

Centocinquanta chilometri di piste ciclabili per aiutare Roma ad affrontare la fase 2 post lockdown, senza vedere il centro della città invaso dalle auto. Accelerazione doveva essere ed accelerazione è stata con l'approvazione in giunta capitolina del piano straordinario "di interventi da realizzarsi mediante sola segnaletica orizzontale e verticale su carreggiate di infrastrutture viarie". Un piano d'emergenza che si muove però a partire da progetti già discussi e affrontati all'interno del piano urbano per la mobilità sostenibile. Tempi più veloci, progetti per ora più leggeri, veloci, immediati (transitori, li ha definiti l'assessore Pietro Calabrese) che andranno a consolidarsi nel tempo.

I numeri

I numeri: centocinquanta i chilometri di piste da realizzare, per un piano che avrà un costo di 3 milioni e 166mila euro (+iva). Una cifra non subito disponibile nella sua totalità. Nell'immediato quindi si partirà con le risorse già in mano al Dipartimento Mobilità e Trasporti. Il primo stralcio costerà 277.000 euro, il secondo 241.500. Si partirà già tra 10 giorni.

Le prime ciclabili ad essere realizzate

I progetti di immediata realizzazione sono quelli per completare il corridoio tuscolano (da Cinecittà a Largo Brindisi), il collegamento Torrino-Eur e il Corridoio Gregorio VII. Subito dopo toccherà al cosiddetto corridoio Nomentano, al corridoio Tor Pagnotta-Laurentina e al collegamento Pio XI Colli Portuensi. La previsione è quella di tre chilometri al giorno. Questi primi due stralci, per un totale di 24,5 km da realizzare dovrebbero essere completati in poco più di otto giorni.

Denominazione itinerario/corridoio ciclabile Percorso Estensione (KM) da realizzare (KM) Costo (IVA esclusa) IVA Corridoio Tuscolano Tuscolana da P.zza Cinecittà - Acq. Felice - dir. Staz Tuscolana - Tuscolana - piazza Asti - via Matera - Lg Brindisi 6,5 4,2 € 89.448,00 € 19 678,56 Piazza Cina -Torrino - Eur Piazza Cina - G. Muraglia. - Fiume Bianco - Oceano Indiano - Egeo 3,8 3,8 € 80.929,00 € 17 804,38 Corridoio Gregorio VII Giureconsulti - GB la Salle - Gregorio VII - Porta Cavalleggeri 5 5 € 106.485,00 € 23 426,70 Totale da realizzare 13 € 276.862,00 € 60 909,64

Denominazione itinerario/corridoio ciclabile Percorso Lunghezza (KM) da realizzare (KM) Costo (IVA esclusa) IVA Corridoio Nomentana da incrocio Arturo Graf - Sempione - Nomentana - Porta Pia - Repubblica - con diramazione Villa Borghese 7,6 4,4 € 92.400 € 20 328,00 Tor Pagnotta-Laurentina Fonte Laurentina - Colombo 6,6 2,7 € 56.700 € 12 474,00 Pio XI - Leone XIII-Colli Portuensi 4,4 4,4 € 92.400 € 20 328,00 Totale da realizzare 11,5 € 241.500 € 53 130,00

Soddisfazione da parte dell'assessore alla mobilità Pietro Calabrese: "Abbiamo scelto questi primi itinerari in base al miglior effetto rete da ottenere, verificati con dei sopralluoghi mirati per la cantierizzazione, e lasciato agli uffici amministrativi il tempo per poterli validare. La prossima settimana partiranno i primi cantieri, con la previsione di circa 3 km al giorno". E ancora: "Tutte queste realizzazioni sono state definite “transitorie” e non temporanee perché sia chiaro che, pur essendo soluzioni semplificate, verranno perfezionate mano a mano che saranno definiti i progetti e le cantierizzazioni con gli ulteriori dettagli, al fine di classificarle come permanenti".

Commenti entusiasti anche da parte del presidente della commissione mobilità Enrico Stefàno: "L'ho sempre sostenuto: pensare di affrontare le difficoltà della crisi con la stessa visione e approccio del passato rischia solamente di aumentarne gli effetti negativi. E' invece questa l'occasione per ripensare completamente gli spazi urbani, la mobilità e le modalità di spostamento e lavoro". Quindi un ringraziamento ai tecnici: "Un ringraziamento doveroso ai nostri tecnici, in particolare del Dipartimento Mobilità e Roma Servizi per la Mobilità, che dal primo giorno della crisi hanno lavorato incessantemente per rispondere alle esigenze dei cittadini".

L'elenco completo dei progetti