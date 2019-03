Ciclabile Nomentana, apre il terzo tratto: ma attenzione ai platani "soffocati dall'asfalto"

Proseguono i lavori su via Nomentana. A darne l'annuncio è lo stesso Campidoglio che fa sapiere di aver "Completato il tratto che arriva fino a via Nibby. Obiettivo – viene ricordato – è arrivare in via Valdarno e completare il tracciato di 4 km, da porta Pia a Montesacro".

La ciclabile Nomentana

I lavori per la realizzazione di questa ciclabile continuano. L'opera, di cui si trova traccia già nel Piano Generale del Traffico Urbano del '99, era divenuta estremamente popolare dopo il sopralluogo della Sindaca. Raggi lo aveva definito "a sorpresa" ma in realtà era stato opportunamente preparato, con tanto di fotografo chiamato dal suo ufficio stampa e soprattutto con l'intervento, precedente, degli operatori di Ama. Il punto debole dell'opera, finora, era infatti sembrata la mancata pulizia dei tratti sin qui realizzati. Ma secondo la recente denuncia di Italia Nostra, quello della manutenzione potrebbe non essere l'unico problema.

I coletti dei platani

"I platani di via Nomentana sono destinati a morte sicura per i lavori della pista ciclabile sul tratto Porta Pia, via Valdarno". E questo avviene, spiega Italia Nostra, perchè " i colletti dei platani sono completamente soffocati dall'asfalto. "La responsabilita' va cercata nella mancata sorveglianza dei lavori pubblici, dalla mancanza di direttive dal direttore dei lavori, la mancanza di strategia preventiva. Se e' vero che alcuni alberi di Roma sono anziani, malati e forse pericolanti – fa notare l'associazione che fu di Cederna e Ripa di Meana - e' altrettanto vero che questa Amministrazione, in questo caso, sta facendo tutto il possibile per distruggere alberi in questo momento sani".

L'impegno a favore dei platani

Da parte di Roma servizi per la Mobilità, l'agenzia che sta realizzando l'infrastruttura, è stato precisato che le alberature "sono state trattate con la massima cura e nel rispetto dell'ambiente. Ogni azione e' stata svolta tassativamente sulla base delle indicazioni contenute nella perizia realizzata da esperti agronomi". Non si capisce però come sia possibile che questi alberi, fotografati da Italia Nostra, abbiano i colletti totalmente coperti di asfalto.

Il percorso ciclabile

l progetto prevede la pista sul lato destro di via Nomentana, in direzione piazza Sempione, fino all’altezza della Batteria Nomentana – via Tembien. Il tracciato poi si sposterà sul lato sinistro, passando sul viadotto della Circonvallazione Nomentana fino all’incrocio con via Val d’Aosta e svolterà sulla stessa via Val d’Aosta fino al tratto conclusivo di via Valdarno, dove si riconnetterà alla ciclabile esistente dell’ "Aniene", in via dei Campi Flegrei. I lavori, iniziati alla fine di gennaio 2019, è previsto che durino quattrocento giorni.