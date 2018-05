Ciampino, niente bilancio: cade il Consiglio comunale. In arrivo un commissario

La mancata approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ha comportato l'inevitabile caduta del consiglio comunale. A Ciampino finisce oggi l'esperienza di governo del sindaco di centrosinistra Giovanni Terzulli, in carica dal 2014. Cos'è accaduto? Lo spiega lo stesso quasi ex primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

"La maggioranza che mi sostiene in consiglio comunale ed il sottoscritto, abbiamo deciso di ritirare i punti all'ordine del giorno del consiglio, ovvero il bilancio di previsione 2018-2020. La motivazione è molto semplice, sono i quattro pareri negativi reiterati anche sugli emendamenti da parte del collegio dei revisori dei conti ed in modo particolare il parere negativo sulla proposta di consiglio della dirigente al settore economico finanziario".

Ma non sono dimissioni, lo precisa. "Mi sono dimesso? No assolutamente, ho comunicato alla prefettura quanto accaduto, ed essendo fuori tempo massimo per l'approvazione del bilancio di previsione, la prefettura inizierà in queste ore la procedura di scioglimento del consiglio comunale con conseguente nomina del commissario prefettizio".