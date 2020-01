Galleria Giovanni XXIII, Raggi tira dritto e spegne le polemiche: “Chiude per messa in sicurezza”

"Preferite una galleria a rischio e senza manutenzione o lavori che la mettano in sicurezza?” – la Sindaca Virginia Raggi interroga i romani sulle condizioni di Galleria Giovanni XXIII, il tunnel di Roma nord che dal 20 gennaio chiuderà in direzione Pineta Sacchetti per almeno 35-40 giorni.

Dal 20 gennaio chiude Galleria Giovanni XXIII

Uno stop al transito delle auto dalla Tangenziale est, da Ponte Milvio e Corso di Francia verso Trionfale e Monte Mario che rischia di mandare in tilt un intero quadrante. Dal 2004, anno dell’inaugurazione, Galleria Giovanni XXIII è infatti una delle arterie fondamentali della zona: connessione diretta tra strade trafficate, quadranti popolati oltre che congiunzione verso uno dei quadrilateri dedicati ad assistenza sanitaria ed emergenze.

Chiuderà in una direzione per oltre un mese; nell’altra, quella verso Salaria e Stadio Olimpico, stop alle auto a luglio dopo l’Europeo di calcio.

Raggi: “Galleria Giovanni XXIII chiude per messa in sicurezza”

Una scelta che la Sindaca rivendica rispondendo a quanti criticano modalità e tempi di chiusura del tunnel chiedendo il totale spostamento dei lavori nel periodo estivo.

“Si tratta di una galleria molto importante nella zona Nord della città percorsa ogni giorno da migliaia di automobili e nella quale, purtroppo, spesso si registrano gravi incidenti anche mortali. La manutenzione non viene fatta da decenni: abbiamo deciso di riasfaltare la strada, di migliorare l'illuminazione con la pulizia dei pannelli delle gallerie e di rifare tutta la segnaletica e le barriere di sicurezza” – ha scritto Raggi su Twitter.

Tutor nella Galleria Giovanni XXIII

Ma non solo. In Galleria Giovanni XXIII arriveranno anche i tutor per controllare la velocità dei veicoli. "Ci sarà anche una stretta nei confronti di chi supera i limiti di velocità. Si tratta di un tentativo per limitare gli incidenti che spesso causano anche lunghi ingorghi”.

Scongiurata la chiusura di 150 giorni seppur alternata tra le due direzioni, il Comune sottolinea l’importanza dello svolgimento dei lavori che, come detto, “per evitare eccessivi problemi agli automobilisti”, saranno in due fasi distinte.

Chiusura Galleria Giovanni XXIII: “E bella notizia per la città”

“Mi sembra una bella notizia per la città Ma c'è chi, tra i politici, polemizza. Magari sono gli stessi che si indignano quando leggono sui giornali che 'Duecento gallerie sono a rischio' per mancanza di manutenzione. La verità – sottolinea Raggi – è che a Roma stiamo facendo la manutenzione che per decenni non è stata fatta e non solo per le gallerie: mi riferisco alle scale mobili della metropolitana abbandonate da 20 anni. O potrei citare il fatto che a Roma siamo i primi dopo 'secoli' a comprare nuovi autobus per l'Atac. Invece quelli che non li hanno acquistati negli anni precedenti e hanno fatto debiti per 13 miliardi accusano noi per quelli vecchi di 18 anni che vanno in fiamme. Noi – ha scritto la Sindaca su Twitter - andiamo avanti facendo le cose seriamente. A loro lasciamo le chiacchiere".