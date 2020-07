Dal governo accelerazione su chiusura anello ferroviario: dopo trent’anni la Circle Line di Roma è più vicina

La chiusura dell’anello ferroviario di Roma tra le opere prioritarie: nell’elenco delle otto della regione Lazio per le quali arriverà un commissario.

Nel decreto "Semplificazione" chiusura dell'anello ferroviario

Un’infrastruttura giudicata strategica. Nonostante annunci, promesse e accordi è trent’anni che la Capitale attende il completamento del ‘Gra dei treni’: una linea su ferro circolare che corre attorno al centro della città e si collega alla restante rete del trasporto pubblico.

La riattivazione della tratta Vigna Clara-Valle Aurelia, utilizzata durante i Mondiali di Italia ‘90 per soli otto giorni, il raddoppio e il congiungimento della stessa a Nomentana, oltre il Tevere, rappresentano i passaggi fondamentali. C’è da chiudere l’arco nord. La stazione di Tor di Quinto, ad oggi landa desolata e tristemente nota per l’omicidio Reggiani, dovrebbe diventare nodo di scambio: nel mezzo il progetto per evitare di far passare la linea su Camposampiero, il borgo artigiano delle eccellenze made in Italy che non vuole sparire sotto ai binari.

Anello ferroviario, anche Roma vuole la Circle Line

Un'operazione che nel complesso Rfi ha quantificato in 547 milioni di euro. Così Roma sogna la realizzazione della sua “Circle Line”, per dirlo nelle parole della sindaca Virginia Raggi.

“Si tratta di una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo per la nostra regione” - ha detto il presidente Nicola Zingaretti commentando lo “sblocco” delle opere da parte del governo.

I lavori per la riattivazione della Vigna Clara-Valle Aurelia

Intanto sulla linea Vigna Clara-Valle Aurelia, proprio a trent’anni da quei primi ed unici viaggi, si lavora: nel mese di febbraio sui binari è entrato in funzione il convoglio “zavorrato”, quello utilizzato per le corse prova: intorno cinque palazzine di Vigna Clara e Fleming hanno ospitato le strumentazioni utili a rilevare eventuali vibrazioni. Verifiche necessarie per ottemperare a quella più approfondita campagna sperimentale chiesta dalla sentenza del Tar a RFI dopo il ricorso di alcuni residenti.

“I dati acquisiti durante le corse di prova sono in fase di elaborazione. Alla fine di questa fase i risultati elaborati saranno inseriti nella documentazione da inviare alla Regione Lazio” - aveva fatto sapere di recente Rete Ferroviaria Italiana interpellata da RomaToday.

La chiusura dell’anello ferroviario attesa da 30 anni

Da li previsti tutta una serie di passaggi amministrativi e burocratici, Rfi aveva annunciato l’apertura della linea “entro dicembre 2020”. Ad oggi ipotesi remota. Chissà se l’impulso che verrà dal “commissariamento” sulla chiusura dell’anello ferroviario potrà comprimere i tempi dilatati anche a causa del lockdown da Covid. Roma aspetta, da trent’anni.