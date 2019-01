Municipio XI, Pd: "Chiude a metà anno sezione della scuola dell'infanzia"

"Il nostro Municipio torna a far parlare di sé per un'altra aberrante notizia: il Presidente Torelli decide insieme agli uffici municipali di sopprimere ad anno in corso una sezione della scuola dell’infanzia Cittadini del Mondo del quartiere Parrocchietta, spostando i piccoli in altre strutture del Municipio". A dare la notizia il gruppo Pd dell'XI municipio.

"Oltre ai disagi per i genitori e per gli stessi bambini, non si tiene conto della continuità didattica, del percorso pedagogico svolto durante il triennio, nonché di un atto del Consiglio Municipale che chiedeva al municipio di garantire la continuità della sezione per tutto il corso dell'anno" . Una vicenda che va avanti da ottobre, denunciano i dem. "L'assessore municipale e lo stesso Presidente Torelli avevano garantito non si sarebbe risolta con la paventata chiusura, che invece gli uffici oggi hanno puntualmente confermato".

"La motivazione consisterebbe in un possibile danno erariale poiché il numero di bambini frequentanti la sezione è inferiore ai 13, minimo consentito dal regolamento comunale. Motivazione risibile, poiché la sezione è stata avviata già ad inizio anno in deroga a tale regolamento, per cui sarà nostra cura segnalare alla Corte dei Conti questa aberrante scelta, che in verità è dovuta ad una strisciante polemica tra dipartimento e municipio, le cui conseguenze ricadono tuttavia sui piccoli utenti della scuola. Ancora una volta il Presidente Torelli si dimostra incapace a gestire qualsiasi tipo di problematica, ed anche per questo sarebbe ora che si dimettesse". E’ quanto dichiara in una nota il gruppo del PD del Municipio XI.