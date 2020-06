Chiodi arrugginiti in spiaggia, Raggi: "Noi sotto attacco, diamo fastidio". In arrivo vigilanza notturna

Bravate in spiaggia, paline spezzate, pezzi di vetro che spuntano pericolosi dalla sabbia, e ora anche chiodi arrugginiti e una spiaggia chiusa per tutto il weekend. Virginia Raggi torna a denunciare le pessime condizioni degli arenili di Ostia, pessime non perché il Comune non li pulisca, precisa, ma perché preda di vandali che attentano quotidianamente alla sicurezza dei bagnanti. Un chiaro tentativo per la sindaca di ostacolare l'amministrazione e il lavoro di ripristino in sicurezza del mare di Roma, post lockdown. Dei veri "atti criminali". Tanto che il X municipio sta lavorando per mettere in piedi un nuovo servizio di vigilanza notturna.

Ma facciamo ordine. Siamo all'ex Amanusa, sul lungomare Vespucci, spiaggia libera della zona est di Ostia. Qui, nella notte, "qualcuno ha nascosto nella sabbia diversi chiodi arrugginiti" racconta Raggi, postando un video a testimonianza dell'accaduto e spiegando di aver denunciato l'episodio alle forze dell'ordine. Le immagini, girate dal consigliere M5s Paolo Ferrara, raccolgono le testimonianze di alcuni ragazzi che hanno trovato i chiodi. La spiaggia resterà chiusa fino a lunedì per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza.

"Li hanno posizionati verticalmente, a distanza di 10 centimetri, tra le paline che abbiamo installato per il distanziamento sociale" continua Raggi. "Sembra proprio che siano stati disposti in questo modo appositamente affinché qualcuno li calpestasse e si facesse male. O forse questi vandali volevano far credere ai cittadini che le spiagge di Ostia non sono pulite e sicure?".

Sempre all'ex Amanusa - carente in pulizia e manutenzione da anni, al netto dei vandali - un ragazzo di 17 anni si è ferito il piede con un vetro, lo scorso 8 giugno. E non si contano le paline segnaposto, simbolo dell'estate a 5 Stelle e del distanziamento sociale in spiaggia, divelte, spezzate e abbandonate sull'arenile. Ancora Raggi, la settimana scorsa, ha raccontato di un'auto che le avrebbe addirittura rase al suolo. A suffragare in parte i fatti alcune foto diffuse da esponenti M5s, anche se alle forze dell'ordine non risultano denunce sull'accaduto.

"Un vero e proprio atto criminale che mette a rischio l’incolumità di chi ogni giorno frequenta le spiagge di Roma" tuona ancora la sindaca riferendosi ai chiodi arrugginiti. "Mi auguro che i responsabili vengano individuati". Già negli anni passati sulla stessa spiaggia sono stati trovati chiodi e cocci di bottiglia. Ma stavolta per Raggi il disegno di attacco è voluto e studiato nel dettaglio. Un assedio mirato contro l'amministrazione a Cinque Stelle. "Voglio ricordare che la pulizia delle spiagge sul litorale romano avviene regolarmente. La spiaggia in questione è stata ripulita qualche giorno fa con l’erpice, uno strumento che scava in profondità di 20 centimetri. Se quei chiodi fossero stati già lì, sarebbero stati rimossi" precisa la sindaca. Sempre più convinta di un'azione a carattere intimidatorio.

"A quanto pare a questi vandali non bastavano le paline distrutte e buttate giù, non bastavano i bagni distrutti, i cassonetti incendiati, gli attrezzi per il salvataggio rubati e il magazzino dei bagnini vandalizzato" conclude. "Sul litorale di Roma, è evidente, diamo fastidio a coloro che non gradiscono il ripristino della legalità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per affrontare l'escalation di atti vandalici, il municipio sta lavorando al reclutamento di vigilanti privati da impiegare nelle ore notturne. "Il progetto mira a contrastare azioni come quelle a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi" spiega a RomaToday il consigliere Ferrara. "Per la sicurezza dei cittadini e per fermare chi si muove appositamente per danneggiare questa amministrazione". Il servizio verrà finanziato con una parte dei fondi messi a disposizione dalla regione Lazio per la ripartenza delle spiagge.