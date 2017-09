Chikungunya, sulle disinfestazioni si scatena la polemica tra Comune e Regione

Come ad Anzio, disinfestazioni anche a Roma. La Regione registra casi di Chikungunya, il virus portato dalle zanzare di cui a Roma si sono registrati tre casi, indica le soluzioni, ma il Campidoglio ci legge polemiche. Da qui la risposta piccata, firma dall'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari che attacca la Regione e contemporaneamente spiega le azioni messe in atto.

"Nella tarda serata di ieri, e con grande ritardo", spiega la Montanari, "la Regione Lazio ha convocato Roma Capitale scegliendo stranamente di comunicarlo a mezzo stampa". L'assessora spiega che "gli attuali casi di positività sono stati notificati dalla ASL al Dipartimento Ambiente di Roma Capitale solo venerdì scorso e a seguito della segnalazione il nostro Dipartimento si è attivato immediatamente nella giornata di ieri, lunedì 11 settembre, per effettuare sopralluoghi e convocare una riunione di coordinamento tra gli Enti interessati, inclusa la Regione Lazio. Tuttavia, appreso per le vie brevi che la stessa Regione intendeva convocare la riunione si e' ritenuto opportuno non procedere con la propria convocazione".

"Indipendentemente dai tempi non proprio tempestivi della Regione", continua l'assessora, "stamattina gli operatori di Roma Capitale erano già sul campo per sopralluoghi e interventi. L'amministrazione capitolina dal mese di maggio sta attivamente monitorando l'infestazione della zanzara tigre, adottando prontamente le misure di prevenzione e lotta attiva prevista dalla normativa vigente. A seguito delle prime notifiche di casi sospetti, confermati nel mese di agosto, l'ufficio competente del dipartimento ha effettuato i sopralluoghi e gli interventi con l'ausilio degli operatori Ama".

La replica della Regione non si è fatta attendere. "In merito alle dichiarazioni dell’assessore comunale Montanari sui presunti ritardi di intervento della Regione Lazio rispetto ai casi di Chikungunya, è corretto precisare che l’8 settembre alle ore 13.26 l’Asl Rm2 inviava via Pec al Comune di Roma una richiesta urgentissima di disinfestazione sul territorio. Il Piano nazionale di sorveglianza del Ministero della Salute prevede che l’avvio degli interventi di disinfestazione da parte degli uffici competenti, in questo caso Roma Capitale, devono essere avviati entro 24 ore dalla segnalazione di caso probabile o confermato. Da quanto è emerso Roma Capitale ha intrapreso solo oggi azioni esclusivamente di carattere larvicida e non adulticida come previsto dalla normativa. Il Dipartimento Tutela e Ambiente del Comune Roma, su nuova sollecitazione della Regione Lazio, ha garantito che entro oggi sottoporrà alla sindaca di Roma l’ordinanza contingibile ed urgente per l’avvio della necessaria disinfestazione in aree pubbliche e private. Invitiamo l’assessore Montanari ad evitare polemiche pretestuose ed ad impegnarsi come tutti alla migliore risoluzione della vicenda".