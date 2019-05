Centro storico, Raggi: "In arrivo nuovi cestini, basta con orribili buste trasparenti"

Nuovi cestini in ferro battuto nelle strade del Centro storico, più belli e funzionali al decoro. L'annuncio è arrivato direttamente dalla sindaca Virginia Raggi. "Finalmente metteremo nuovi cestini in ferro per sostituire quelle orribili buste di plastica trasparenti che spesso si rompono lasciando cadere a terra i rifiuti" ha spiegato la sindaca con un post su Facebook. "Questo che vedete in foto è un prototipo che stiamo ultimando di progettare con la Soprintendenza di Stato nel rispetto della normativa anti-terrorismo".

Le buste di plastica arrivarono anni fa con l'innalzamento dei livelli di sicurezza antiterrorismo, per garantire piena visibilità all'interno dei contenitori. "Una volta approvato da tutti, il nuovo modello sostituirà gli attuali che non piacciono a cittadini e turisti in modo da coniugare sicurezza, decoro e praticità".

Ma non solo. Sono in arrivo ulteriori accorgimenti sempre sul fronte pulizia e decoro. "Oltre a questo, sempre insieme alla Soprintendenza, stiamo studiando anche cestini per le deiezioni canine e piccoli posacenere per le sigarette che aiuteranno tutti a tenere più pulita la nostra città! A volte piccole rivoluzioni come queste possono cambiare il volto di una città, con l'aiuto di tutti".