Scuola, niente certificato medico anche per le assenze superiori ai 5 giorni

Per tornare a scuola, anche dopo assenze superiori ai cinque giorni, non sarà più necessario il certificato medico. A partire da questo anno scolastico, il Lazio si adegua ad altre regioni italiane del Centro Nord. Il provvedimento è stato approvato ieri mattina durante la discussione del collegato del bilancio in Consiglio regionale del Lazio. L'abolizione del certificato scolastico è prevista nei casi in cui sia richiesta la certificazione per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica.

"Una scelta per la semplificazione che porta maggiori tutele per i bambini e meno burocrazia per le famiglie e gli istituti scolastici" ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Con l'approvazione dell'articolo odierno la Regione Lazio, che è leader in Italia per quanto riguarda le coperture vaccinali e che ha esteso la continuità assistenziale pediatrica anche al sabato, la domenica e nei festivi, decide di ridurre la burocrazia senza diminuire la prevenzione".

"Si tratta di mera semplificazione" ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "E' una misura presente in Lombardia già da 15 anni e non si sono mai riscontrati particolari problemi". Di parere opposto il consigliere pentastellato Davide Barillari che ha giudicato "irresponsabile la decisione dell'Aula. In questo modo" ha detto durante la presentazione di uno dei suoi emendamenti successivamente respinti "ci si espone a un rischio concreto di aumento di malattie infettive. I genitori che non possono tenere i bambini a casa tenderanno a rimandarli a scuola anche se questi ultimi non saranno perfettamente guariti".