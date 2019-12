Certificati anagrafici in edicola: parte il servizio. Ecco come funzionerà

Certificati anagrafici e di stato civile da ottenere direttamente in edicola. Il servizio, da tempo allo studio di Roma Capitale, partirà a breve in via sperimentale. Come funzionerà? Sarà sufficiente presentare un documento di riconoscimento e codice fiscale, presso una delle edicole aderenti, compilare il modulo di richiesta e ottenere la stampa del proprio certificato (Stato di famiglia, Residenza, Matrimonio, Nascita, ecc.) al costo di 1,50 euro da corrispondere all’edicolante per l’erogazione del servizio, oltre al pagamento dell’imposta di bollo ove dovuta.

Un nuovo servizio che punta non solo ad alleggerire il lavoro agli sportelli anagrafici tradizionali e a semplificare le pratiche per i cittadini anziani magari poco avvezzi a usare internet, ma anche a rilanciare i chioschi di giornali, sempre più penalizzati dalla crisi del quotidiano cartaceo. Una seconda rivoluzione sul tema dopo l'eliminazione del pagamento dei diritti di segreteria, 0,26 e 0,52 euro, per chi richiede le certificazioni sull'apposito portale web. Ora alle sedi municipali con i classici sportelli e alla digitalizzazione in rete, si aggiunge anche l'edicola.

Ecco di seguito tutte le tipologie di certificato rilasciabili dall'edicolante.

Cittadinanza A.I.R.E.

Cittadinanza italiana

Decesso

Godimento diritti politici

Matrimonio

Nascita

Residenza

Residenza A.I.R.E.

Residenza, cittadinanza e stato libero

Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita e diritti politici

Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, stato di famiglia e diritti politici

Residenza e cittadinanza

Residenza e cittadinanza A.I.R.E.

Residenza e stato libero

Stato di famiglia

Stato di famiglia A.I.R.E.

Stato libero

Storico Anagrafico