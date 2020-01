Certificati anagrafici in edicola: in due settimane tremila quelli richiesti e rilasciati

I romani sembrano gradire la novità dei certificati anagrafici in edicla. "Nelle prime due settimane dell’iniziativa sono stati rilasciati circa 3mila certificati", rivela l'assessore Antonio De Santis.

"Le organizzazioni di categoria degli edicolanti", aggiunge, "ci stanno riferendo la loro soddisfazione. E’ un tassello estremamente utile per assicurare al settore nuovo ossigeno durante una congiuntura critica e complessa. Procede inoltre nella direzione di una semplificazione delle procedure, diversificando l’offerta di servizi ai cittadini".

Soddisfazione per il responsabile dei servizi anagraific: "Nel complesso il lavoro integrato che abbiamo messo in campo per rinvigorire i servizi anagrafici sta producendo risultati enormi. Il rilascio dei certificati in forma gratuita e online procede a ritmo serrato. I tempi di attesa con cui fissare un appuntamento per il rilascio della Carta di identità elettronica (Cie) sono scesi a una media di 10 giorni".

Come funziona il servizio? E' sufficiente presentare un documento di riconoscimento e codice fiscale, presso una delle edicole aderenti, compilare il modulo di richiesta e ottenere la stampa del proprio certificato (Stato di famiglia, Residenza, Matrimonio, Nascita, ecc.) al costo di 1,50 euro da corrispondere all’edicolante per l’erogazione del servizio, oltre al pagamento dell’imposta di bollo ove dovuta.