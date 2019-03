Centro Agroalimentare, lavoratori senza stipendio da mesi: "40 famiglie nell'incertezza economica"

"Da mesi siamo senza stipendio e buoni pasti, qualcuno attende ancora la liquidazione di contributi e spettanze di fine rapporto". A parlare è uno dei lavoratori della cooperativa '29 giugno' occupato nell'appalto del Centro Agroalimentare Roma.

I lavoratori del Centro Agrialimentare senza stipendio

Qui circa 40 persone, qualcuno addirittura dal novembre del 2018, attendono da mesi quell'accredito in banca che permette loro di portare avanti famiglie e sostenere spese. Tutto fermo.

"Il doppio cambio di ditta appaltante, da 29 giugno Servizi a 29 giugno Onlus, pare non abbia sortito effetto alcuno. Il committente C.A.R., che si era sostituito alle ditte succedutesi nell’appalto, ai sensi dell’art. 29 della legge Biagi, coprendo almeno fino a gennaio 2019 le competenze dovute agli operai, sembra non sia più disposto a supportare le società, titolari dell’appalto e in difficoltà finanziaria, nella liquidazione di stipendi e contributi" - ha denunciato la segreteria provinciale della FAST/Confsal.

Il sindacato: "Ditta fortemente negligente"

Ai lavoratori è stato promesso che, entro il prossimo 3 aprile, ci saranno i salari sui loro conti correnti: ma al Centro Agroalimentare di Roma la diffidenza è tanta. "La ditta è fortemente negligente da mesi, ogni volta ci viene comunicata una data ma poi non è mai cosi. Non ci fidiamo" - dicono i lavoratori supportati dal sindacato.

"La situazione - prosegue la FAST/CONFSAL - rimane delicata in quanto la gestione è aggravata dall’assenza di mezzi adeguati di lavoro, di supporto dei fornitori, ecc. I lavoratori, che da anni svolgono professionalmente la propria attività nonostante le citate difficoltà, vedendo il rischio delle procedure concorsuali, sono esasperati dall’attuale situazione che si protrae da tempo e temono per il loro posto di lavoro che dà sicurezza economica a loro ed alle loro famiglie".

L'appello: "Si trovi soluzione rapida e indolore"

Da qui il sollecito del sindacato alla società che detiene l'appalto, al committente (il CAR ndr.) e alle istituzioni affinché la vertenza abbia una soluzione rapida ed indolore "senza dover ricorrere alle competenti autorità, a forme di lotta serrata e/o a cambi drastici di gestione che possono creare ulteriore incertezza alla già incandescente situazione".