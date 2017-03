Centri anziani, arrivano i nuovi mobili e parte "L'angolo del computer" 

Una primavera di novità per alcuni centri anziani della Capitale, che in questi giorni hanno ricevuto dalla società British American Tobacco Italia (BAT) la donazione del mobilio necessario a rendere più fruibili le loro strutture. Ecco i fortunati: Cecchina Aguzzano del III municipio, Settecamini e Casal Bertone del IV, San Michele del IX e infine il Centro anziani Lo Scariolante di Ostia Antica, del X municipio.



Scrivanie, sedie, tavoli, armadi e accessori di vario genere, per fruire al meglio degli spazi a disposizione e, in particolare, per portare avanti il progetto "L’angolo del computer", che consentirà la realizzazione di una moderna sala pc in cui avviare i primi corsi di informatica presso il Centro anziani Aguzzano.



"Sono certo che questa importante donazione sia una grande risorsa, di enorme utilità per i nostri centri ed è per questo che speriamo che, anche in futuro, altri soggetti continuino a sostenerci, dimostrando interesse e disponibilità verso le nostre iniziative, che ogni giorno vedono coinvolti numerosi volontari" dichiara Emanuele Mattei, responsabile del progetto.

"In particolare, per il Centro anziani ‘Cecchina Aguzzano’, il mobilio donato sarà utilizzato per realizzare una grande sala pc che consentirà l’avvio dei primi corsi di alfabetizzazione informatica, fortemente richiesti dai frequentatori del centro; mentre per le altre strutture il mobilio sarà impiegato per rinnovare gli ambienti e rendere i centri ancora più confortevoli ed accoglienti, in grado di offrire nuovi servizi ed attività ricreative diversificate".