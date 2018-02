Fori gratuiti come il Central Park? Franceschini: "C'è una mia lettera al Comune, senza risposta"

Sui Fori Imperiali gratuiti, modello Central Park di New York, il ministro Dario Franceschini interviene su Radio Capital. "C'è una mia lettera al Campidoglio ancora senza risposta in cui avevo offerto un tavolo". Ma dal Comune non è arrivata risposta. "Hanno detto che ne parleranno con il prossimo ministro: aspetteremo".

La proposta è arrivata dal vicesindaco Luca Bergamo e prevede di realizzare nell'area compresa tra l'Aventino, le Terme di Caracalla, il rione Monti e il colle del Campidoglio, passando per i Fori Imperiali, "una sorta di Central Park" romano, così lo ha definito Bergamo, liberamente accessibile a tutti. Niente biglietti di ingresso per le visite, né ai romani, né ai turisti tranne per il Colosseo e il Palatino.