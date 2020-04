Centoventi locali scrivono a Raggi: "Le nostre dieci richieste per ripartire"

"Per ora siamo centoventi, ma giorno dopo giorno aumentiamo. Tutti con gli stessi problemi, tutti con le stesse paure". Su tutte quella di non riaprire e di vedere sfumare investimenti, progetti, ma soprattutto sogni. A parlare è Marco Zampilli proprietario di Ru.De, locale di Centocelle tra i tanti che in questi giorni hanno deciso di lanciare un appello alla sindaca Raggi, all'assessore alle llo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti e a Luca Bergamo, assessore alla Cultura.

Si tratta di una rete di locali che si autorappresenta, non aggregata sotto le classiche sigle di categorie. Insieme ci sono locali storici e aperti da poco, gestiti da giovani o da vere e proprie istituzioni della categoria, di periferia come del centro. Tutte con la passione per questo lavoro e che in questi giorni si stanno trovando a fare i conti con la crisi generata da quest'emergenza. Potranno riaprire dal 18 maggio e dal 4 sarà possibile il take away. Qualcosa, ma non basta e non solo da un punto di vista economico.

"In questi giorni", racconta Marco, "sto pulendo il locale ed è commovente vedere tante persone che si fermano a chiedermi quando riapriamo. Locali come i nostri per i quartieri rappresentano un faro, una rivalutazione. Vederli chiusi significa spegnere i quartieri". Anche per questo è necessario ripartire e per farlo cento venti tra ristoranti, cocktail bar, pub, caffetterie hanno sottoscritto un appello con delle richieste specifiche. Dieci punti per ripartire, perché oggi alzare la serranda è diventato pericoloso perché significa rimettere in moto il meccanismo di spese che sta dietro ad ogni attività.

Si legge nella lettera: "vi chiediamo quindi di aprire un tavolo di discussione condiviso e di voler prendere in considerazione le seguenti prime proposte che auspichiamo possano essere utili nella stesura delle linee guida future di gestione dell’emergenza".

Maggiore elasticità sugli orari di chiusura, consentendo ai locali una proroga temporanea alla somministrazione, sospendendo eventuali ordinanze estive.

Aumentare i controlli riguardanti le vendite di distillati e birre nei supermercati e nei minimarket dopo le 18.

Politica di agevolazione contributiva per le imprese.

Implementare la proposta sull’ampliamento del suolo pubblico consentendo, ove consentito dal suolo pubblico antistante, la concessione gratuita a chi ne richiedesse l’ausilio per tutto l’anno corrente;

Concessioni di suolo pubblico a tutti quei locali che ne vorranno usufruire ove possibile.

Revisione dei costi di energia e utenze.

Maggiore elasticità nei controlli, costituendo un meccanismo di monitoraggio che aiuti l’esercente ad attuare le norme e che utilizzi l’ammenda come strumento ultimo dopo i richiami.

Semplificazione delle normative sul delivery e sull’asporto per mettere nelle condizioni tutti di poter aderire allargando le proprie possibilità di vendita.

Scorporo delle tassa AMA per i mesi di mancato esercizio.

1Contributo a fondo perduto per le spese sostenute per l’acquisto di presidi di protezione obbligatori per il personale (mascherine, guanti monouso, ecc.) e per tutto ciò che sarà necessario per adeguarsi alle nuove normative (plexiglass, parafiato, apparati disinfezione ecc.) Garanzia di approvvigionamento a prezzo equo dei sopracitati materiali.

"Le parliamo da cittadini italiani", si legge ancora nella lettera, "ma anche da imprenditori rispettosi delle regole che non vogliono né licenziare né chiudere le loro attività. Ci troviamo nella stessa condizione comune: vogliamo tutti fare la nostra parte per ripartire. Lo vogliamo fare in sicurezza, tutelando i nostri clienti e al contempo vogliamo proteggere i tanti posti di lavoro che il nostro settore ha generato negli ultimi anni, consapevoli che la ripresa sarà difficile ma sarà possibile solo se la affronteremo insieme. Chiediamo solo di poter discutere condizioni idonee a permetterci di riaprire e di farlo con serenità e passione. Con l’obiettivo comune di continuare a costruire una città migliore, per tutti".

Di seguito tutti i locali che hanno sottoscritto l'appello

1) RU.DE.

2) MABE

3) CIRCOLO ARTENOIZE

4) THE GIPSY BAR

5) ASS.CULT. BFolk

6) DOPO TUTTO

7) CHERUBINI CAFFÈ

8) PUNCH

9) ASS.acr CIRCOLO BARBIERE

10) APT

11) HUNTING CLUB & co

12) MAKAKO KIOSKO

13) PASTICCERIA CAFFÈ ZAMPILLI

14) KIAMÌ

15) BEERSTYLE

16) NABI HAPPINESS FACTORY

17) EMPIRE

18) L’IMPERO DEL GELATO

19) HÈCO

20) BLIND PIG

21) ARGOT

22) ARGOT PRATI

23) PINSA STREET

24) PARTY IN BOTTLE SRL

25) F.D.P. BAR CATERING

26) CORE CENTOCELLE

27) CO.SO COCKTAIL & SOCIAL

28) OSTERIA ROMANA LA FOGLIETTA

29) MAD HOP

30) SBANCO

31) UMAMI

32) HOP & PORK

33) EPIRO

34) EUFROSINO

35) A ROTA

36) BARLEY WINE

37) NATURAL BORN DRINKERS

38) JIGGER BISTROT

39) VERSATILE

40) BUNKER KITCHEN

41) SPIRITO

42) BARRED

43) CENTRO

44) BAR GIORDANA

45) LODI STATION

46) CREUZA DE MA

47) ZIWATANEO REDEMPTION PUB

48) OLD TIME

49) RIOT

50) JOHN SILVER WB

51) GOSH

52) BE’ER SHEVA

53) VINO AL VINO

54) NO BETTER PLACE

55) SAZERAC CAFE

56) DEPERO

57) THE WANDERER

58) OSTERIA AURELIA

59) MALTO MISTO SRL

60) BOTTEGA VISCONTI

61) IL CAFFETTAIO MATTO

62) MEZZO VERMOUTERIA

63) TASTE GOOD

64) ALKIMIA ROMA

65) TALE

66) ANGELINA TESTACCIO

67) ANGELINA PORTO FLUVIALE

68) ENOTECA CHIARA

69) REVERIE

70) CAPOVERDE

71) FRESH AND FRIEND

72) PIMM’S

73) RED’S CAFÈ

74) VESPER

75) CARPE DIEM

76) MONTE

77) BLUES OPEN

78) SESTIO CAFÈ

79) SORANNIBALE

80) KRAM

81) MERCAT

82) ANTICA CAFFETTERIA CRELLI

83) METROPOLITA

84) KUBLA KHAN

85) BRADO

86) FLAIR BARTENDER SCHOOL

87) IL TAGLIAGRANA

88) ENOTECA DEL FRATE

89) PACHAMAMA BEACH BAR

90) 100% BIO

91) ROSSO EAT, DRINK AND STAY

92) BOCAMORA

93) FRENI E FRIZIONI

94) JERRY THOMAS PROJECT

95) LA PUNTA

96) LATTA

97) DRINK KONG

98) LATTERIA GARBATELLA

99) EL CHIRINGUITO LIBRE

100) TABACCHERIA CLANDESTINA

101) IL CANNOLO SICILIANO

102) MONTE STREET BISTROT

103) RINO MONTESACRO

104) COMÒ BISTROT

105) BOOTLEG

106) METÀ

107) TWENTY

108) MALTOMATTO

109) ANCHIMÒ

110) LA SHIACCIATERIA DEI MALEDETTI TOSCANI

111) DONDOLO

112) CAFE FUNARI

113) HELP! PUB

114) TRAM DEPOT TESTACCIO

115) TRAM DEPOT TALENTI

116) MANCIO

117) PARCO LABIA

118) CONDOMINIO MARCONI

119) IMPASTO ZERO

120) HOPSIDE