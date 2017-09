Via Quintavalle, gli sgomberati si autocensiscono e portano i nomi in Campidoglio

Autocensiti. Da oltre un mese accampati in piazza Santi Apostoli, una delegazione di sgomberati dal palazzo di via Quintavalle si è recata in delegazione in Campidoglio per consegnare all'assessora alle Politiche Sociali, Laura Baldassarre, e alla sindaca Virginia Raggi, la lista con i nomi e cognomi delle persone rimaste senza casa dopo lo sgombero di agosto.

Fino ad oggi le famiglie accampate hanno sempre rifiutato di farsi censire, rifiutando la proposta dell'amministrazione comunale, che punta a dare un posto letto alle cosiddette 'fragilità', donne, bambini e anziani.

"Come occupanti di via Quintavalle le famiglie attualmente accampate a piazza Santi Apostoli sono inserite nella delibera regionale sull’emergenza abitativa: un percorso nato per consentire di trasformare le occupazioni abitative in case e che ora reclama a gran voce una soluzione positiva della crisi" si legge in una nota. "L’assessora Baldassarre, dal 10 agosto fino a oggi, dopo aver offerto come unica soluzione qualche posto letto in dormitorio a signore molto anziane e a donne in avanzato stato di gravidanza e aver registrato l’irricevibilità di simili proposte (non si separano i genitori dai figli!!!), ha sostenuto la necessità di arrivare a un censimento per trovare queste famose “soluzioni” che, nello spirito della delibera regionale, dovranno essere di lungo periodo, stabili e finalizzate anche a garantire la continuità didattica ai bambini e alle bambine strappate dai loro studi".