Castelnuovo di Porto: i residenti accolgono le famiglie con bambini

I cittadini di Castelnuovo di Porto si sono resi disponibili. Il modello dell' "accoglienza diffusa", lanciato dal sindaco Riccardo Tragliavini, ha raccolto adesioni tra i residenti.

Il modello dell'accoglienza

Per le famiglie che hanno dei minori al seguito, 4 in tutto, il trasferimento potrebbe essere rimandato. A Castelnuovo di Porto, ha fatto sapere il primo cittadino nel primo pomeriggio di sabato 26 gennaio, "stiamo lavorando sull'attuazione di un protocollo d'intesa con la prefettura, che ringraziamo profondamente per la fattiva collaborazione". L'obiettivo è chiaro: "ricollocare le famiglie con bambini presso i cittadini che hanno dato disponibilità all'accoglienza". Si lavora a ritmi serrati perchè, come disposto dal Viminale in attuazione del decreto sicurezza, l'esperienza del Cara è ormai giunta agli sgoccioli.

Al lavoro a ritmi serrati

"Tutte le offerte di ospitalità - ha spiegato il Sindaco Travaglini - sono in corso di valutazione ad opera di una task force dei servizi sociali costituita dal personale del Comune e della Asl Roma 4. Sono in corso sopralluoghi per verificare le condizioni di ospitalità che dovrebbe durare circa 6 mesi per dare la possibilità ai bambini di terminare l'anno scolastico". Questo è l'obiettivo che l'amministrazione intende perseguire.

La vicenda del Cara

Il destino delle centinaia di migranti ospitate nel secodo Cara più grande d'Italia, sta dividendo l'opinione pubblica. Da una parte i sostenitori dell'iniziativa dall'altra i detrattori, che denunciano la "deportazione" di centinaia di migranti il cui trasferimento è stato comunicato e reso esecutivo in poche ore.

La posizione del Comune

All'amministrazione il difficile compito di arginare le conseguenze d' una chiusura ormai imminente. Il Comune, pur favorevole allo smantellamento del Cara, sta criticando apertamente le forme con cui sta avvenendo. Perchè si cancellano di punto in bianco i posti di lavoro di quanti, circa 100 persone, operano in contatto con quella struttura. Ma l'amministrazione è critica anche per le modalità con cui si sta procedendo ai trasferimenti. Da qui il tentativo di puntare su un "modello d'accoglienza" che vede come protagonisti i residenti di questa cittadina alle porte di Roma.