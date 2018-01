Castel Sant'Angelo, Gatta: "A febbraio pulizia caditoie e nuovo look per i marciapiedi"

Nuovo look per i marciapiedi e il manto stradale di piazza Adriana e via Triboniano, nel perimetro di Castel Sant'Angelo. E in parallelo anche la pulizia delle caditoie. Ad annunciare l'avvio di lavori per febbraio è l'assessore ai Lavori Pubblici Margherita Gatta sul suo profilo Facebook. "Continua il nostro impegno per ricostruire il volto della città, come da programma. Quest'opera di manutenzione migliorerà la fruibilità del territorio per i tanti cittadini e turisti che lo frequentano".

E ancora: "Provvediamo ogni giorno con continuità agli interventi necessari al fine di mantenere la percorribilità nei livelli di sicurezza delle strade - aggiunge in un altro post - oggi il Simu ha effettuato sulla via Tiburtina operazioni di pulizia e verifica idraulica delle caditoie con conseguente ripristino della funzionalità, la prossima settimana procederà anche in via di Portonaccio".