Cassonetti in fiamme, Diaco (M5S): "Atti criminali mentre puliamo la città"

"A Natale dovremmo essere tutti più buoni. Invece, anche in questi giorni di festa c’è stato chi ha deciso di dare alle fiamme i cassonetti dei rifiuti, arrecando un grave danno economico e logistico alla città. Si tratta di atti criminali commessi proprio mentre si sta svolgendo un enorme lavoro per garantire una città pulita e decorosa a fronte dell’incremento della produzione di rifiuti dovuta al periodo delle festività e al dimezzamento della capacità di trattamento degli impianti pubblici dopo il grave incendio che ha colpito il TMB Salario", così Daniele Diaco, portavoce all'Assemblea Capitolina e presidente Commissione IV Ambiente riguardo i roghi che hanno distrutti alcuni cassonetti a Roma il giorno di Natale (qui la notizia).



"I dati sono inquietanti. Nel periodo 2008-2016, a Roma sono stati incendiati circa 640 cassonetti, con una media di 80 all’anno. Tra il 2016 e il 2018 i cassonetti andati a fuoco sono stati 590, pari a 295 all’anno. - continua Diaco - I municipi più colpiti sono stati il VII e il X. In due anni, sono stati bruciati quasi lo stesso numero di cassonetti di quelli incendiati negli otto anni precedenti. Sempre negli ultimi due anni sono andate a fuoco anche due isole ecologiche e l’11 dicembre è stato distrutto da un grave incendio l’impianto pubblico di trattamento Ama di via Salaria".



Tra ieri e oggi, le fiamme hanno distrutto cassonetti a Prati, al Prenestino e nelle zone di Capannelle e Palmiro Togliatti.



"Per l’individuazione di eventuali responsabilità ci affidiamo con la massima fiducia alle forze dell’ordine e alla magistratura che sta indagando. Intanto, continua con sempre maggiore determinazione l’operato dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e della Commissione Capitolina Ambiente per dare risposte strutturali e definitive alla città e garantire un adeguato servizio di raccolta da parte di Ama. Questo è il nostro impegno. Nessuno pensi di poterci intimidire con atti vili e criminali", ha concluso l'esponente del Movimento 5 Stelle.