Urbanistica, da Cassa depositi e prestiti 600 milioni per sei progetti

"Cassa Depositi e Prestiti investe circa 600 milioni di euro a Roma". La notizia è stata diffusa dal senatore del Pd, Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio e membro uscente della Commissione parlamentare di vigilanza di Cassa Depositi e Prestiti in merito al piano investimenti sulla Capitale.

Tra i progetti citati figura il recupero di Palazzo Canevari, a largo di Santa Susanna, non molto distante da piazza Barberini, un tempo sede dell'Istituto geologico e rimasto abbandonato per anni, "per cui sono previsti 11 milioni di euro". Nell'elenco anche il cantiere dell'ex Poligrafico dello Stato di piazza Verdi, "un grande bene architettonico su cui l'investimento supera i 140 milioni di euro", che ospiterà un hotel di lusso e parte della sede di Enel. C'è poi l'ex Dogana di San Lorenzo, dove nei prossimi mesi inizieranno i lavori per la realizzazione del The Student Hotel.

E ancora. Spiega ancora Astorre: "Sulle Torri all'Eur che avrebbero dovuto ospitare il quartier generale di Tim Spa, da anni strutture fantasma, è previsto un investimento stimato per il recupero dell'intero complesso pari a 105 milioni di euro". Dalla parte opposta della città, al Flaminio, c'è l'ex Caserma di via Guido Reni, "su cui sono previsti investimenti per 200 milioni di euro", che verrà trasformata in case private mentre una parte, anche se qui il progetto ancora non c'è, a museo pubblico.

Per Astorre si tratta di "interventi importanti per la città che vanno colti e sfruttati nel migliore dei modi da Roma Capitale per fermare il degrado ed evitare che scappino altre società e grandi gruppi in direzione di Milano, nell'immobilismo della giunta Raggi".