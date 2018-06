Caso nomine, iniziato il processo: Sindaca Raggi assente

La prima udienza nel processo che vede al banco degli imputati la Sindaca, si è svolta senza la presenza della prima cittadina. La Sindaca, nell'inchiesta che vede coinvolto anche l'ex braccio destro Raffaele Marra, imputato per abuso d'ufficio, deve difendersi da un'altra accusa. Secondo i pm la prima cittadina avrebbe infatti mentito in merito alla promozione di Renata Marra, fratello del più noto Raffaele.

L'accusa di falso

Renato Marra da vigile urbano graduato venne promosso a capo del dipartimento turismo del Comune con un sensibile incremento di stipendio. L’accusa alla Raggi è relativa alle parole rilasciate all’anticorruzione in cui si definì il ruolo di Raffaele Marra come di "mera pedissequa esecuzione delle determinazioni da me assunte, senza alcuna partecipazione alle fasi istruttorie, di valutazione e decisionali".

La lista dei testimoni

La sentenza non sarà rapidissima. Il numero di teste che l'accusa e la difesa intendono infatti portare, contribuisce a rendere vana la speranza di quanti ritenevano possibile chiudere il caso entro l'estate. La lista testimoni del pm Francesco Dall'Olio, prevede l'ex capo di Gabinetto della Raggi Carla Romana Raineri, l'ex esponente dell'Avvocatura capitolina Rodolfo Murra, il segretario regionale della Direr (sindacato dei dirigenti regionali) Roberta Bernardeschi, l'ex consigliere regionale di FdI Fabrizio Santori, il direttore dei Sistemi tecnologici e informativi di Roma Capitale Carolina Cirillo, e il sindaco di Roma Virginia Raggi.

I tempi del processo

"Entro l'estate esauriamo i testi dell'accusa, tranne la dottoressa Quattrone che avrà bisogno di un'udienza dedicata perchè è il teste cardine in quanto ha seguito tutto nella fase dell'indagine ed era anche presente agli interrogator i- ha spiegato l'avvocato Emiliano Fasulo, uno dei due legali della Raggi - Poi inizieremo con l'esame della Sindaca, quindi i nostri testimoni. Non si puo' pensare che sia una cosa veloce anche se piacerebbe a tutti, magari fossero tutti cosi' i processi" .