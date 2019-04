Fogne che perdono e allagamenti: nelle case comunali nessuno ci ascolta

Fuoriuscita d'acqua, fogne che perdono, pavimenti che sprofondano. Ecco come è ridotta una palazzina di case popolari di proprietà del comune di Roma. Gli appartamenti si trovano in via Giovanni Prati 43, nel comune di Marino, ma sono di proprietà del Campidoglio. Da novembre in uno dei giardini è partita una perdita di acqua ad una pompa antincendio. E' stata segnalata più volte a tutti gli uffici competenti ma nessuno è intervenuto. Così l'acqua ha continuato ad uscire ed è penetrata lungo i muri. Da alcuni tubi delle fogne, invece, escono liquami da tre anni. Gli appartamenti ai piani più bassi non riescono nemmeno più ad aprire le finestre dalla puzza che esce dalle cantine. Senza considerare i problemi con i termosifoni o le condizioni in cui versano le cantine. Abbiamo avvisato tutti, soprattutto gli uffici tecnici del Comune di Roma, ma nessuno ci ascolta. Già a gennaio avevamo denunciato sulle pagne di Romatoday i problemi con la caldaia che ci hanno portato a trascorrere tre mesi invernali al freddo. Siamo tutti inquilini che pagano regolarmente l'affitto e le bollette. Perché siamo trattati così?

