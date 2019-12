Caldaie rotte e scarsa manutenzione: case del Comune al gelo, proteste in tutta Roma

Caldaie rotte e impianti mal funzionanti. L’inverno per decine di famiglie residenti nelle case di edilizia popolare del Comune di Roma si sta trasformando in un incubo. Da Centocelle a Ostia, da Villa Gordiani a Tor Sapienza passando per Casal Bruciato, Torre Maura e Magliana. La problematica, denunciata a più riprese dai residenti di diversi palazzi, è finita questa mattina al tavolo di una commissione comunale Lavori Pubblici alla quale era presente anche l’assessora Linda Meleo. Responsabile delle manutenzioni è infatti il dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, il Simu.

In merito a 12 caldaie, fanno sapere dal dipartimento, sono state riscontrate criticità strutturali che non hanno nemmeno permesso di accendere la caldaia. Di queste sette sono state sostituite mentre le altre cinque dovrebbero esserlo entro il mese di dicembre. Colpiti da questo problema sono alcuni palazzi di Villa Gordiani, Centocelle, Ostia e Magliana. Ma non solo le caldaie. Alcuni impianti hanno problemi con i bruciatori, che vanno sostituiti, altri presentano problemi all’impianto come perdite d’acqua, altri ancora funzionano ma scaldano male o si bloccano in continuazione.

“Per far fronte alle esigenze emerse in fase di accensione, abbiamo sostituto 7 delle 12 caldaie che non erano funzionanti, cambiando anche i bruciatori dove necessario”, le parole dell'assessora Linda Meleo. “Stiamo inserendo tra gli investimenti del bilancio del prossimo anno interventi di sostituzione caldaie e manutenzioni di tipo straordinario. Lo sforzo di questa amministrazione è massimo. Seguirò passo passo gli interventi che la ditta sta eseguendo per risolvere i problemi nel minor tempo possibile, consapevole che è necessaria velocità visto che le temperature in questi giorni si sono abbassate”.

Dal dipartimento fanno sapere che le preaccensioni sono state effettuate e che l’attuale appalto è stato prorogato di un altro anno, fino ad ottobre del 2020. Da quella data ne partirà uno nuovo della durata di 5 anni per un totale di 17,1 milioni di euro.

Il problema, però, per centinaia di famiglie è adesso. Anzi. È iniziato il 15 novembre scorso, data prevista per l’accensione dei riscaldamenti. È di oggi la notizia di 360 famiglie al gelo a Torre Maura. Questa mattina a Casal Bruciato alcune decine di persone si sono riversate in strada per protestare contro il Comune. Il 29 novembre Romatoday ha raccontato la situazione di altre 90 famiglie residenti in via Luigi Crocco, a Ponte di Nona, rimaste senza acqua calda e con le case gelide. Qui addirittura, dopo un primo intervento di riparazione, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas. A 120 famiglie di Ostia è accaduta la stessa cosa. Nell'elenco, anche il Trullo.

Decine di case stanno vivendo la stessa situazione anche nel V municipio. “Siamo basiti rispetto a ciò che sta accadendo”, commenta la consigliera municipale del Pd, Maura Lostia. “I cittadini hanno denunciato di non aver visto nessuno che ha effettuato la preaccensione, così da poter controllare, e questo ci fa pensare che il contratto con la ditta incaricata sia stato fatto tardi. In quelle case vivono anziani, bambini, gente malata che è al freddo da 20 giorni e ancora nessuno si è preso la briga di trovare una soluzione”.

Nei giorni scorsi anche Fdi aveva denunciato: “Da settimane continuano a pervenirci numerose segnalazioni dai cittadini e, visto il totale disinteresse su questa vicenda della giunta Raggi e, nel V municipio, dei grillini presieduti dal presidente Boccuzzi, stiamo quotidianamente predisponendo continue note per sollecitare la riattivazione e la messa in sicurezza degli impianti di riscaldamento in complessi immobiliari abitati da migliaia di famiglie, come nel caso di via Tranquillo Cremona a Tor Sapienza, di via dei Larici, viale della Primavera e strade limitrofe a Centocelle, al Collatino, a Villa Gordiani, oltre che in altre zone di Roma”, le parole degli esponenti di Fdi Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.