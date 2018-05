Disabili, a rischio case famiglia da Nomentano a Salario: lavoratori minacciano lo sciopero

Comune e Asl non pagano e la cooperativa rischia di non poter erogare gli stipendi. In bilico ci sono 50 lavoratori, ma anche altrettanti utenti che ogni giorno si affidano ai servizi sociali del territorio. Parliamo di cinque case famiglia dislocate tra II e III municipio, aperte h24, rivolte soprattutto a persone fragili, adulte, affette da disabilità di tipo cognitivo ma anche motorio. Che senza più una famiglia alle spalle non hanno altri punti d'appoggio.

"Abbiamo proclamato da oggi lo stato di agitazione - spiega Stefano Sabato, della Fp Cigl Roma e Lazio - ci sono a rischio gli operatori sociali, le loro famiglie, l'utenza. Ci aspettiamo dal Comune un atto di responsabilità. Se non avverrà, tra dieci giorni, sarà sciopero". Già, perché il Comune è il primo colpevole, non avendo ancora corrisposto alla cooperativa Gma che gestisce il servizio ben 535mila euro, otto fatture arretrate.

A questi si sommano i 174mila ancora attesi dalla Asl, per un totale di 719mila. Pesanti ritardi ai quali fin'ora ha sopperito la coop. "Siamo stati pagati perché i mensili sono stati anticipati da Gma - spiega Andrea, lavoratore e delegato della Fp Cgil - ma ora cominceranno serie difficoltà senza i contributi dell'amministrazione pubblica. Siamo disperati, sia per le nostre famiglie che per il servizio che riusciremo a dare. Ci sembra di essere tornati dentro un incubo". Quello già vissuto un anno fa, quando la vecchia cooperativa Europa che aveva in affidamento il servizio è fallita e per sei mesi i dipendenti non hanno recepito lo stipendio. Poi è subentrata Gma. E adesso è il Campidoglio a latitare.

Sono coinvolte le case famiglia Alessandria di via Dalmazia, Il sorriso di via Morgagni, Allegra di via dei Vespri Siciliani, Eco 1 di corso Trieste e Acqua Viva di via Velletri. Tutte collocate tra i quadranti Salario e Nomentano, bussole fondamentali per la vita quotidiana di decine di uomini e donne disabili. Che ogni giorno con l'aiuto prezioso degli operatori possono visitare una mostra, un mercatino, fare un bagno al mare, frequentare un laboratorio di cucina e imparare qualcosa ai fornelli. Azioni per molti scontate, per loro occasioni uniche, quotidiane, di normalità.