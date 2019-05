Casal Bruciato, urla "ti stupro" contro rom: "Non l'ho detto e non sono di Casapound". Filmati al vaglio della Digos

Con un video fatto girare sui social dichiara di non averlo mai detto. Quel "troia, ti stupro!" documentato dai cronisti non sarebbe mai uscito dalla sua bocca. Casapound da parte sua si dissocia e il ragazzo stesso lo precisa: "Non sono un militante". E' il tentativo di difesa dei neofascisti, quelli che martedì scorso spalleggiavano un gruppetto di residenti in rivolta contro una famiglia rom. La loro colpa? Aver ricevuto in assegnazione (regolare) dal Comune una casa popolare. Siamo a Casal Bruciato, boccone della prima periferia romana, cornice dell'ennesimo episodio di violenza che prende di mira "gli zingari". Ecco i fatti, riassunti in breve.

Parte lunedì con le prime tensioni il presidio delle tartarughe frecciate. Imer e Sedana, padre e madre di 12 bambini, di origine bosniaca, non lasciano la loro casa, quella che la legge gli consente di abitare. Restano barricati, impauriti, tra le urla di qualche residente e molti estremisti che fomentano i presenti. Megafoni, slogan, il classico dei classici "prima gli italiani", e ancora "andate via". Non va meglio martedì. La tensione sale ancora. Casapound si dà un nuovo appuntamento sotto le case di via Satta. A scortare Sedana con la sua bambina ci pensa un cordone di Polizia. Ma basta entrare nel cortile condominiale del palazzo, per far montare la furia dei manifestanti. Si crea la ressa intorno alla donna. Gli insulti si accavallano l'uno sull'altro. Ma ce ne sono due che finiscono in un video dell'agenzia di stampa Dire. Frasi choc che fanno il giro del web e dei titoli a tutta pagina dei giornali il giorno dopo: "Troia, ti stupro".

Nel video vengono attribuite a un giovane, ritratto come attivista di Casapound. La polemica monta. Le frasi sono intollerabili per tutti. Le condanna anche la destra. E gli stessi neofascisti provano a smarcarsi: "Le frasi pronunciate a quanto pare da qualche residente sono sbagliate e da condannare, ma figlie dell'esasperazione. Se i residenti di #CasalBruciato, e delle altre borgate di #Roma, avessero servizi e trasporti queste tensioni non si verificherebbero" twitta Mauro Antonini, il numero uno di Casapound a Roma.

Finché anche il giovane, Daniele, o almeno così dice di chiamarsi, che nel video tra labiale e sonoro si vede imprecare contro la donna, prova a gettare acqua sul fuoco con un altro filmato diffuso sui social dagli stessi vertici romani dei neofascisti: "Non ho detto ti stupro, ho detto altre cose delle quali mi scusa con la signora". Poi, "io non appartengo a Casapound, non sono iscritto. Ero lì da semplice cittadino. Io mi accosto a determinate cose, ho preso parte a loro iniziative. Ma non sono un militante". Ma sulla sua adesione al movimento di oltranzisti di destra, ci sono diverse immagini su facebook, nella pagina di Casapound V municipio, che lo ritraggono presente, con indosso il fratino de La Salamandra, associazione di volontariato legata al movimento, durante una colletta alimentare (vedi in basso, il secondo da sinistra).

A fare chiarezza sull'accaduto, penseranno gli inquirenti. Le immagini della protesta sono state acquisite dalla Digos. E nelle prossime ore sarà pronta una prima informativa che verrà depositata all'Autorità giudiziaria.

Intanto nella giornata di oggi Virginia Raggi si è recata a Casal Bruciato. Anche lei ricoperta di insulti dai presenti: "Mafiosa, zozzona, non sei la nostra sindaca". Ha fatto visita alla famiglia rom insieme al direttore della Caritas. E stavolta, non come a Torre Maura o ancora a Casal Bruciato settimane fa, sembra aver scelto la linea dura: "I rom restano qui. Di quella casa hanno diritto. Rispettiamo la legge".