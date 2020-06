Casapound, su sgombero si accelera: il gip ordina il sequestro preventivo di via Napoleone III

A conclusione di un'indagine condotta dalla Digos della Questura di Roma, la Procura della Repubblica capitolina ha chiesto e ottenuto dal gip un sequestro preventivo, con riferimento al reato di occupazione abusiva, dell'immobile di via Napoleone III, sede di Casapound. Sono in corso le procedure per la notifica del provvedimento.

Ieri l'annuncio della vice ministra Castelli. Casapound verrà sfrattata dal suo storico quartier generale (abusivo) nel cuore dell'Esquilino, dove vivono una ventina di famiglie in emergenza abitativa. Il portavoce dei militanti di estrema destra, Davide Di Stefano, aveva dichiarato a caldo di aver solo partecipato a un incontro in Questura. E inizialmente la stessa Questura, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda, aveva smentito che fossero partite notifiche a riguardo.

"Finalmente verrà sgomberata la sede di Casapound" ha informato per prima ieri in serata la vice titolare all'Economia. Seguita poi da Raggi, più cauta nei toni in attesa di conferme: "Qualcosa si muove. Ripristiniamo la legalità". Un'accelerata all'iter di sgombero che sembrava lontano dal vedere la luce. Lo stabile, lo ricordiamo, è di proprietà dell'agenzia del Demanio, e a luglio 2019 il suo ex direttore Riccardo Carpino ne aveva ordinato lo sgombero con una diffida, atto impugnato mesi dopo prima al Tar poi al Consiglio di Stato dagli stessi militanti di estrema destra. Iter a cui si affianca un'indagine della Corte dei Conti che ha chiesto un risarcimento a funzionari del Demanio e del Miur (il ministero dell'istruzione ha avuto lo stabile in uso) per mancata riscossione dei canoni.

"La criminalità non si è mai nascosta a Roma da quando sono in carica, ma io non mi sono mai fermata: la procura ha fatto un ottimo lavoro, notificando un ordine di sequestro per l'immobile di via Napoleone III, occupato da oltre 18 anni da Casapound" ha dichiarato la sindaca a Omnibus, sottolineando che "anche qui si va a ristabilire la legalità, come è stato fatto quando abbiamo buttato giù i villini dei Casamonica, famiglia storica della criminalità romana: la criminalità va contrastata mostrando che lo Stato c'è, è forte e non arretra".

Marsella denunciato

In tutto questo la lotta di Raggi contro Casapound prosegue su più fronti. La sindaca ha denunciato Luca Marsella, rappresentante delle tartarughe frecciate a Ostia, per le minacce subite durante la contestazione del 18 maggio scorso. "Finalmente, anche se in tribunale, potrò confrontarmi col sindaco, che in questi anni non ha mai risposto a nessuna mia domanda" ha commentato l'attivista. "La Raggi mi accusa addirittura di violenza privata, perché le avrei impedito di scendere dalla macchina, quando in realtà la mia richiesta era soltanto quella di recarsi ad una manifestazione dei commercianti e di evitare la solita passerella politica".

"Sgombero di Area 121"

E a proposito di Ostia, Raggi ha puntato il dito anche contro l'occupazione di via delle Baleniere 123. I prefabbricati del Villaggio Azzurro sono stati occupati in piena emergenza coronavirus. Di proprietà del Ministero della Difesa, la sindaca ha chiesto lo sgombero con una lettera indirizzata al ministro Guerini. L'Aeronautica Militare, gestore degli spazi, ha già annunciato al denuncia.

Mercoledì alla Camera si è tenuto anche un question time. Il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi ha spiegato che il procedimento di sgombero è stato attivato "con comunicazione all'organo competente, la prefettura di Roma, il 7 maggio 2020. È stata interessata anche l'Avvocatura generale dello Stato per intraprendere tutte le azioni più opportune per permettere alla forza armata di rientrare nella piena disponibilità dell'immobile. Risultano, dunque, assolti tutti gli adempimenti di competenza, in attesa che la Prefettura, in coordinamento con il Comune e nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, possa provvedere allo sgombero dell'area in argomento".