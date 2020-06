Casapound, via libera allo sgombero di via Napoleone III. Castelli (M5s): "Finalmente torna la legalità"

"Ho appena saputo che è stato ordinato lo sgombero da Via Napoleone III a Casapound. Ci lavoriamo da tanto, finalmente si ristabilisce la legalità". L'annuncio arriva in serata dalla viceministra dell'Economia, in quota M5s, Laura Castelli.

Una notizia da tempo attesa in Campidoglio, tra le battaglia combattute con forza dalla sindaca Virginia Raggi fin da inizio consiliatura. Lo stabile venne occupato dai "fascisti del terzo millennio" nel lontano 2003. Attualmente vi dimorano alcune famiglie in emergenza abitativa.

Il palazzo appartiene all'Agenzia del Demanio, quindi al Ministero dell'Economia, ma è in consegna per uso governativo al Ministero dell’Istruzione dal 1963. Una lunga polemica quella sull'occupazione di estrema destra, con Raggi che chiede da tempo un rapido intervento di sgombero. L'ultima occasione è stata a Ostia pochi giorni fa, quando è stata attaccata e minacciata da militanti neofascisti. Lo scorso agosto sempre Raggi aveva ordinato, e ottenuto, la rimozione della scritta in marmo Casapound dalla facciata dell'edificio.

Su Twitter il commento della prima cittadina: "Finalmente qualcosa si muove su sgombero palazzo occupato abusivamente da #Casapound in centro a Roma. Ripristiniamo la legalità".

